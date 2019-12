Futsal: Agnes destacó el proyecto del Taladro

Mariano Agnes es una de las caras nuevas para el futsal de Banfield. Es pivot y llega desde Estrella de Boedo. Alineado con los objetivos del club, apuesta a “pelear en lo más alto” y luchar por un lugar en los playoff.

“Siempre apunto a pelear en lo más alto. En este caso buscaremos los playoff que es algo muy importante. Obvio que queremos salir campeón pero también hay que adaptarse a una categoría en la que hay mucha plata. Asimismo siento que podemos pelear mano a mano contra elencos que tienen una estructura enorme”, sostuvo en charla con Info Región.

Ilusionado

El atacante llegó a Banfield con la intención de suplir un problema que tuvo el equipo en la última temporada que fue la falta de eficacia en el arco rival. Agnes tuvo un buen rendimiento en la última temporada, situación que llevó a Emanuel Santoro a fijar los ojos en él.

Al respecto, el pivot ex Estrella de Boedo, expresó: “Tuvimos dos encuentros, en el primero me corrigió algunas cosas y me dio indicaciones para potenciar mis virtudes. Siento que me ayuda mucho eso y que me puede favorecer. Se dio todo muy rápido y es un proyecto que me interesó mucho”.

“Tengo muchas ilusiones con Banfield. El proyecto me gustó mucho, conocí a los dirigentes y me parecieron sensatos. Estoy contento y con mucha fe. Es un cambio de categoría, tengo ansiedad y ganas por arrancar”, añadió.

Características

El Taladro peleó el descenso la última temporada en la máxima división del metropolitano. Las complicaciones para capitalizar las opciones de gol fue el principal problema, es por eso que en el mercado de pases fue uno de los problemas a recomponer.

En sintonía, Agnes describió su potencial aporte al grupo y señaló cuales son sus objetivos. “Soy un jugador que va siempre para adelante, cuando veo un hueco trato de buscar el arco, me gusta hacer goles y se me dio bastante en el 2019. Tengo hambre de gloria y muchas ganas, me siento cómodo en mi posición y siempre dejo todo”, sentenció.