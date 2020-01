Coronel vuelve a Banfield: “Espero estar a la altura”

El entrenador Julio César Falcioni pidió la vuelta anticipada del defensor de Brown de Adrogué, Emanuel Coronel, quien ya cumplió con los seis meses de préstamo necesarios. “Es una alegría enorme volver al club que me vio nacer”, manifestó el lateral, quien regresó tras la posible compra de Luciano Gómez por parte de Racing.

El Taladro retornará a los entrenamientos el próximo 3 de enero y ya comienza a delinear el equipo que disputará la parte decisiva de la Superliga 2019/2020. Tras la posibilidad de perder al defensor correntino, Falcioni ejecutó por segunda vez la opción de interrumpir un préstamo al cumplir los seis meses.

“Me siento muy feliz, es una alegría enorme volver al club que me vio nacer. El director deportivo se lo comunicó a mi representante y de ahí él me aviso. Sinceramente fue algo que me sorprendió para bien, estoy muy contento por esta nueva posibilidad y espero estar a la altura”, expresó Coronel, en diálogo con Info Región.

El defensor arrancará este viernes 3 de enero la pretemporada en el Campo de Deportes de Luis Guillón. “Mi idea siempre va a ser crecer como profesional, porque desde chico siempre quise vivir de esto sea cual sea mi destino futbolístico, pero me alegra mucho que sea en Banfield”, manifestó.

Brown de Adrogué

El lateral de 22 llegó a mediados de año al Tricolor, donde a pesar de cerrar con más presencia, no pudo ganarse su lugar en el once inicial y solo fue parte de seis encuentros. “Fue un semestre complicado, primero porque me costó un poco adaptarme y segundo que por distintos motivos no pude tener los minutos que deseaba”, evaluó Coronel.

Sin embargo, resaltó su reconocimiento al cuerpo técnico que le abrió las puertas y sostuvo: “Todavía no me pude comunicar con Pablo (Vico) pero ni bien pueda le voy a agradecer por la oportunidad que me dio en el club”.

Mercado de pases

Sumado al regreso de Coronel, se utilizó la misma opción para incorporar al arquero Facundo Altamirano, quien se desvinculó de Estudiantes de Buenos Aires al cumplir el semestre de préstamo. Mientras que el ayudante técnico Javier Sanguinetti confirmó que Daniel Osvaldo también arrancará este viernes las prácticas con el equipo. El delantero deberá obtener el visto bueno de Falcioni, para oficializar su regreso al fútbol tras tres años de inactividad.

“Julio (Falcioni) tendrá que tener una charla extensa con la dirigencia y con Daniel (Osvaldo) para tomar una decisión final. Es un jugador con una trayectoria importante, a cualquiera la genera una expectativa”, resaltó el ex jugador del Taladro, en 94.7 FM.

Por lo pronto, las únicas bajas confirmadas que tiene el Albiverde son las del delantero Julián Carranza, quien continuará su carrera en el Inter Miami, el defensor Sergio Vittor, que se incorporó al Damac Fc de Arabia Saudita, y el juvenil Claudio Villagra, quien se fue a préstamo a Sport Boys de Perú.