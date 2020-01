“Brown va a volver a los puestos importantes”, confío Becker

Brown de Adrogué retornará este sábado a la prácticas, con el objetivo de dar vuelta la imagen del primer semestre. El Tricolor “va a volver a los puestos importantes como lo venía haciendo estos años”, anticipó su mediocampista Iván Becker, luego de que cerrarán el año a tres puntos del fondo de la tabla.

Los comandados por Pablo Vico buscarán encontrar el rumbo en la Primera Nacional. A mitad del campeonato, se ubican en la antepenúltima posición con 15 unidades, a solo tres de diferencia con la zona roja del descenso.

“El grupo ya pasó el proceso de adaptación y Brown va a volver a los puestos importantes como lo venía haciendo hace años. Primero tenemos que enfocarnos en la zona baja y partido a partido plantearemos nuevos objetivos”, resaltó Becker, en diálogo con Info Región.

Además, tras abrirse el mercado de pases, el mediocampista aseguró su continuidad en el conjunto de Pablo Vico. “Estoy bien y me siento cómodo en el club. Si bien siempre hay cosas por mejorar, en lo personal tuve participación y esto me llevará a seguir creciendo”, expresó.

El balance

A pesar de cerrar el año con una mejor imagen, Brown solo pudo cosechar dos victorias en las primeras doce fechas disputadas y tres durante todo el semestre. “No fue un año bueno para nosotros en la obtención de puntos, pero no sentimos que ningún equipo nos haya superado”, evaluó Becker.

En ese marco, sostuvo que si bien “uno siempre piensa de la mejor manera en cuanto a los objetivos, al ser un torneo tan parejo y competitivo puede pasar que no se den los resultados”. Vale destacar que en esta nueva edición de la Primera Nacional, al no haber promedios, Brown deberá comenzar a sumar puntos para no caer en los puestos del descenso.

La pretemporada

El conjunto del Sur del Conurbano arrancará este sábado 4 de enero su pretemporada en el predio del club; mientras que del 12 al 18 del mismo mes realizará en Balcarce la parte más intensa. “Seguramente, cuando arranquemos nos enfoquemos nuevamente en lo físico, para poder retornar normalmente después de este receso”, consideró.

Por otra parte, Vico arrancará las prácticas ya con cuatro bajas confirmadas en el plantel. La última en conocerse fue la de Emanuel Coronel, quien interrumpió su préstamo para regresar a Banfield. El defensor se le suma a las salidas de Gastón Grecco, Rodrigo Burgos y Fernando Cosciuc.