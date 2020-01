Caso Albanese: “Queríamos que lo agarraran y lo condenaran”

Casi seis meses pasaron de aquel 21 de julio cuando Adrián Albanese atendía su pizzería y fue asesinado durante un robo. Fueron tres los sospechosos señalados por el hecho, dos de ellos fueron detenidos mientras que el tercero permanecía prófugo y el pasado martes se informó que murió en un accidente de tránsito. La familia Albanese admitió que no esperaba este final porque pretendían que fuera detenido y condenado.

“La noticia no fue agradable. Lo que queríamos era que lo pudieran agarrar y que le dieran la condena que le correspondiera pero no este final porque de alguna manera se fue sin pagar por lo que hizo”, sostuvo Verónica, la viuda de Albanese.

El prófugo era Martín Adrián Lugo, quien tenía pedido de captura por el crimen de Albanese. El hecho ocurrió en la madrugada del martes mientras circulaba con su motocicleta por Lanús y fue atropellado por un colectivo de la línea 283.

“Yo no me puedo alegrar por una muerte; en principio, jamás le desee la muerte a nadie, realmente tengo otros principios, jamás hubiera esperado que le pasara esto a mi esposo, pero así y todo no hay en mi ni una sed de venganza ni nada”, indicó Verónica en diálogo con Info Región.

Respecto de los detenidos, la mujer insistió en su pedido de justicia y confió en que avance la causa: “Ahora que están todos detenidos quiero que les den una condena firme, porque temo que al menor, que fue el que disparó, le den una condena más liviana, yo quiero una condena justa y firme para que no entren y salgan”, señaló.

La primera Navidad

Días previos a la noticia del fallecimiento de Martín Adrián Lugo fue tiempo de festejos. Verónica lamentó que su hijo de apenas 9 meses tuvo que pasar su primera Navidad sin su papá.

“Vienen siendo días muy difíciles, fue la primera Navidad de mi hijo y Adrián no tuvo la oportunidad de pasarlo con su hijo”, recordó con angustia la mujer, al tiempo que sollozó: “Yo lo miro a mi hijo y él va a crecer sin su papá y es tremendo, él tiene 9 meses, tenía 4 cuando pasó y pienso en mi bebé y lo único que puedo pedir es que se haga justicia”.

EL HECHO

Adrián Albanese, un hombre de 40 años que había sido papá hace apenas cuatro meses, fue asesinado de un balazo en la cabeza el 21 de julio.

Las cámaras de seguridad del local gastronómico captaron el ingreso de los tres delincuentes, encapuchados y con guantes, que derivaron en su muerte. Tras robar a las personas que estaban en el local, le reclamaron la recaudación y la alianza matrimonial. Como le costó quitársela, lo ejecutaron.

El dramático episodio tuvo lugar durante la madrugada del 21 de julio, tras una noche de arduo trabajo por el Día del Amigo. Los asaltantes golpearon las víctimas y terminaron disparándole en la cabeza al dueño del local. Se dieron a la fuga en un Ford Ka blanco, en dirección a Lanús.