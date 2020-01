A plena luz del día y a mano armada, robaron una panadería en Banfield

Dos jóvenes ingresaron, a plena luz del día y encapuchados, a una panadería de Banfield y se llevaron la recaudación. El robo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local y los vecinos ponen en duda el funcionamiento de las que están en el exterior.

“Robaron nuevamente la panadería de Rincón y Capdevila”, alertaron vecinos de Banfield a través de redes sociales. “Dos malvivientes armados ingresaron y apuntaron con armas a la empleada y se llevaron el dinero del día”, apuntaron.

Los jóvenes ingresan –el miércoles pasado- al local, mantienen un breve diálogo con la empleada y le apuntan con un arma de fuego. Uno de ellos salta el mostrador y retira el dinero de la caja. A los pocos segundos, y con el botín en la mano, se retiran del local.

Las cámaras de seguridad de la panadería grabaron todo el robo y los vecinos alertan que las cámaras de seguridad de las inmediaciones no funcionan. “Llama la atención que enfrente del negocio hay una cámara municipal, la cual evidentemente no anda o no hay personal detrás de estas”, señalan, expresando su malestar.

A mediados de enero del año pasado, el local sufrió un robo de similares características y según advierten, un móvil policial estuvo durante varios días en la zona pero “luego desapareció”.