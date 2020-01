Talleres confirmó el primer refuerzo

Talleres de Remedios de Escalada oficializó su vínculo con el delantero José Luis Valdez, quien llega a préstamo de Quilmes por 18 meses. El primer refuerzo de Rodolfo Della Picca se sumará este lunes al plantel, luego de que el equipo regrese de la parte más intensa de su pretemporada en Santa Teresita.

El Albirrojo comenzó a moverse en el mercado de pases y sumó al juvenil de 21 años, una de las grandes promesas del Cervecero. Valdez tuvo su debut oficial en la temporada 2016/2017 de la Superliga y en la última temporada de la Primera Nacional, estuvo presente en cinco de los quince partidos.

Además, el delantero registra un gran paso por las inferiores del club donde fue uno de los goleadores destacados y fue convocado por la Sub 15 y Sub 17 de la selección nacional. Si bien parecía haber acordado su continuidad en JJ Urquiza, el llamado particular del entrenador terminó por convencerlo de venir a Escalada.

La pretemporada

Luego de concluir con un gran andar en el Torneo Apertura, a cuatro puntos de la cima, buscará volver afianzarlo en el segundo semestre, en busca de lograr el ascenso a la Primera Nacional. Por lo pronto, el plantel ya cumple con la parte más estricta de sus entrenamientos y en la tarde de ayer extendió sus prácticas en Las Toninas.

Della Picca aprovechó para sumar más minutos de fútbol y empezar a delinear cuál será el equipo que retome la competencia. El primer once que se pudo vislumbrar fue: Ezequiel Cacace; Patricio Romero, Cristian Godoy, Nicolás Sainz y Nicolás Malvacio; Fabián Monserrat, Agustín Bidondo, Gabriel Seijas y Juan Trejo; Matías Sosa y Ángel Prudencio.

Vale destacar que Talleres espera poder negociar la posibilidad un cuarto cupo, tras la lesión de Nahuel Benítez. El delantero sufre de una osteocondritis en uno de sus tobillos y probablemente le demande una operación quirúrgica, antes de comenzar con su recuperación.

En tanto, este sábado disputarán su primer amistoso ante Club Atlético Social y Deportivo Camiones; mientras que en su retorno, le esperan ensayos ante Deportivo Español y San Lorenzo.