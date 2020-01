Banfield cayó ante Atlético Tucumán en el Florencio Sola

Banfield ultima detalles de cara a la reanudación de la Superliga. Este viernes recibió a Atlético Tucumán en el Florencio Sola, para disputar dos amistosos. En el primero, los titulares cayeron 2-0, mientras que los suplentes no se sacaron ventajas en el último choque.

Daniel Osvaldo y Jesús Dátolo no sumaron minutos de fútbol ya que el cuerpo técnico prioriza la parte física pensando en la vuelta oficial a las canchas que será el domingo 26, desde las 17:35, como locales de Patronato.

El balance

Banfield no tuvo un buen encuentro en el partido inaugural de la jornada. Atlético Tucumán fue más preciso al momento de definir y el local pagó caro errores en la primera línea. El gol que rompió la paridad fue por intermedio de Lucas Melano, quien sacó provecho de un rebote de Mauricio Arboleda tras un córner y conectó el 1-0. Más tarde Fabián Monzón amplió la ventaja para decretar la victoria definitiva del Decano.

El Taladro tiene varias ausencias pensando en lo que puede ser el once ideal de Julio César Falcioni, es que Agustín Urzi y Claudio Bravo están afectados al Preolímpico del Sub 23, al tiempo que Dátolo y Osvaldo aún no están en plenitud desde lo físico.

En consecuencia, los elegidos para el mencionado cruce fueron: Arboleda; Luciano Gómez, Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Franco Quinteros; Jorge Rodríguez, Nery Leyes, Reinaldo Lenis, Juan Álvarez; Nicolás Bertolo y Junior Arias.

Paridad total

El segundo compromiso de la mañana en el Lencho Sola no tuvo demasiadas emociones. El Emperador probó un equipo con mayoría de juveniles, reforzados por la presencia de Renato Civelli. Esteban Conde, segundo arquero por detrás de Arboleda, no está óptimo desde lo físico por lo que no formó parte.

La formación del Taladro estuvo compuesta por: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Civelli, Alexis Sosa, Alexis Benítez; Tomás Assennato, Nicolás Linares, Giuliano Galoppo, Julián Eseiza; Matías Moya; Agustín Fontana.