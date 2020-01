Lomas: Juntos por el Cambio pide que el Consejo contra el Hambre incluya a más sectores

La concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Silvia Sierra manifestó su apoyo al Consejo Contra el Hambre local, pero consideró que tendría que abarcar a más sectores como los jubilados. También recalcó que la problemática alimentaria antecede al macrismo.

“Estoy de acuerdo con la creación de este Consejo, así como también lo estuve cuando se sancionó la emergencia alimentaria, uno puede ser oposición y no ser ciego. Es algo que está bien y que hay que empezar por algún lado, pero hay que agregar paulatinamente a otros sectores que también necesitan de esta ayuda”, afirmó la edil en diálogo con Info Región.

En ese sentido, añadió: “Se habla de chicos de hasta seis años, pero hay mucha otra gente que también está necesitando. Quiero ver que va a pasar con esa gente que no recibe la tarjeta y con algunos abuelos que les congelaron la jubilación, porque en esta emergencia alimentaria no están contemplados”.

Respuesta al oficialismo

Valoró, asimismo, que la emergencia alimentaria sea una medida temporal pero criticó “algunos dichos del oficialismo” sobre la gestión del macrismo a nivel provincial y nacional. Al respecto, reconoció que “es verdad que los chicos van a comer a la escuela y que la falta de alimentación destruyó la educación”, pero enfatizó que “estas problemáticas anteceden al gobierno de Cambiemos”.

“Perdimos tres décadas de educación y ellos lo saben”, disparó Sierra y afirmó que desde el Frente de Todos “hablan como si nunca hubiese pasado nada en Argentina hasta estos cuatro años, cuando desde la vuelta a la democracia la mayor parte de los gobiernos fueron peronistas”.

“Nos hacemos cargo de las cosas que no estuvieron bien, pero vamos a decir la verdad, la educación no se destruyó hace cuatro años, los chicos no dejaron de comer hace cuatro años. Hay que dejar la hipocresía de lado. Estamos en problemas y desde nuestro lugar vamos a ayudar, pero todo el mundo tiene que tener memoria”, concluyó.