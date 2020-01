Lanús: El massismo también impulsará la creación de una mesa contra el hambre

El concejal por el Frente Renovador de Lanús Sebastián Beroldo adelantó que presentarán un proyecto de ordenanza para la conformación de una Mesa Contra el Hambre local y confió en que llegarán a un acuerdo en el Concejo porque “cuando hay una necesidad, no puede haber conflicto”. También apuntó que la reunión de la última semana entre el intendente Néstor Grindetti y los jefes de los bloques fue para coordinar la entrega de la Tarjeta Alimentar.

“Cada bloque va a presentar su proyecto de ordenanza para la creación de una Mesa Contra el Hambre en Lanús y se trabajará a partir de ahí. Se pondrán todos los proyectos y analizaremos si pueden confluir, si se pueden combinar o si cada uno sigue con su idea de que el suyo es el mejor. Por lo pronto nosotros estamos trabajando en el nuestro desde hace un mes, analizando todas las variables”, afirmó el edil en diálogo con Info Región.

Asimismo, aclaró, que no cree que esto sea un punto que genere problemas ya que “cuando hay una necesidad como la del hambre no puede haber conflicto” y enfatizó que no pueden permitir “que se haga política con eso”, sino que “hay que ponerse a trabajar para subsanar ese problema”.

Tarjeta Alimentar

El jueves pasado el jefe comunal se reunió con los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante y parte de su gabinete para coordinar la implementación de la Tarjeta Alimentar, programa impulsado por el Gobierno nacional, que llegará al municipio a partir del 3 de febrero. En representación del massismo estuvo la líder de la bancada Marcela Fernández de Pallares.

“La reunión no la convocó el Intendente, es un pedido de Nación por el tema de las tarjetas y nosotros como oposición en el distrito, pero como gobierno en la provincia y en el país, tenemos que coordinar y corroborar que llegue a quien corresponda. Este no es un tema en el que se haga clientelismo, hay que combatir el hambre”, recalcó y confirmó que fue el único tema a tratar durante el encuentro.

En ese sentido, señaló que para que haya una correcta implementación del programa “tiene que haber un trabajo en conjunto entre los vecinos, los comerciantes, el municipio y el Concejo Deliberante” y hay que hacer énfasis en que “los comercios se adhieran a este proyecto”.

Beroldo, por último, confió que la llegada del programa nacional a Lanús generará “la reactivación del mercado local”. “Esto permite que haya un movimiento que antes no había, el comercio que está adherido empieza a recibir plata que antes no había, porque si algo faltó en el último tiempo fue ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Ahora todos esos ingresos van a hacer que el mercado interno vuelva a funcionar”, concluyó.