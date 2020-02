Jaguares se hizo fuerte en Sudáfrica y venció a Bulls

Jaguares logró repuntar tras la derrota frente a los Stormers y pisó fuerte en Sudáfrica. Ante Bulls, en el marco de la fecha 5 del Súper Rugby, la franquicia argentina venció 39 a 24.

De esta manera, los dirigidos por Gonzalo Quesada alcanzaron el 3° puesto de la tabla general con 15 puntos, por lo que quedaron dos unidades abajo de Stormers, el único líder.

Partido

El juego empezó parejo, a ambos equipos les costó avanzar en la cancha pero a medida que se desarrolló el partido, Jaguares tomó el control de la pelota. Fue entonces cuando Emiliano Boffelli logró marcar el primer try a los cuatro minutos, pero luego Joaquín Diáz Bonilla perdió la oportunidad de anotar la conversión.

Los Bulls no se quedaron atrás y, al minuto diez, Marco Van Staden fue el autor del primer try y Morné Stayn complementó con la conversión. Hasta ese momento, el marcador estaba 7-5. El equipo argentino fue por la revancha y a los 16 minutos, metió el segundo try de la mano de Rodrigo Bruni.

El rival comenzó a despertarse y Warrick Gelant marcó el otro try del equipo, más la conversión, el marcador quedó a favor del local con doce puntos y dos puntos más abajo para Jaguares. Cerca del final del primer tiempo, el conjunto argentino sacó ventaja y anotó dos tries consecutivos, el primero fue de Guido Petti y el segundo fue de Matías Moroni. Finalmente, las chapas terminaron 24 a 14.

En el complemento, Bulls arrancó con todo ya que al primer minuto Cornal Hendricks marcó el primer try y luego de la conversión subieron a 21 puntos. Rápidamente, Jaguares volvió a marcar y mantuvo la diferencia en el marcador.

A instantes del final, Santiago Socino apoyó en territorio visitante y sentenció el triunfo de la franquicia argentina, que se impuso por 39 a 24 en Pretoria.

Lo que viene

La próxima fecha para el equipo argentino será contra Sharks, el sábado desde las 20, en donde los de Quesada buscarán continuar por el camino del triunfo.