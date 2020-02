Jaguares cayó en el arranque de su gira por Sudáfrica

Jaguares no tuvo un buen comienzo en la gira por Sudáfrica ya que cayó este sábado 17-7 frente a Stormers, en un encuentro correspondiente a la fecha 4 del Súper Rugby. De esa manera, el elenco de Gonzalo Quesada no pudo cumplir con el objetivo de pasar al frente en la conferencia al caer contra el líder.

Bautista Delguy, jugador formado en Pucará, estuvo desde el arranque en el Newlands Stadium. Con este marcador, la franquicia argentina cayó al tercer lugar de la tabla con 10 tantos.

El partido

Desarrollo cerrado y números ajustados, fueron el denominador común de la primera parte de un encuentro en el que ambos equipos no rompieron en el ingoal rival. El único movimiento del cero estuvo a los 13 minutos cuando Willemse anotó de penal para los locales.

Parados en el complemento, a poco de reiniciadas las acciones, Jantjies aprovechó una contra y anotó el primer try de la jornada para poner las cosas 10-0 a favor de Stormers.

Poco despúes del primer golpe, el conjunto sudafricano amplió la distancia con un nuevo try, esta vez a través de la autoría de Ruhan Nel y convertido por Willemse. Pero las cosas no quedaron así, porque a los 66, Rodrigo Bruni ajustó el marcador con el primer y único try de Jaguares.

Finalmente fue 17-7, en una derrota que dejó sensaciones positiva por el rendimiento, pero a la vez dolorosa debido a que los de Quesada arrancaron con el pie izquierdo en su primera salida del país.

Lo que viene

En el desarrollo del certamen, dentro de siete días, la franquicia albiceleste viajará a Pretoria para enfrentar a Bulls (12:15), un escenario donde un año atrás inició su recuperación camino a la final. Será la fecha 5 del Súper Rugby y el segundo choque en su gira por Sudáfrica.