Lomas: Sierra aseguró que serán “una oposición clara y constructiva”

La concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Silvia Sierra evaluó que será “un año atípico” en el Concejo Deliberante, tras la fractura que sufrió el bloque en diciembre. No obstante, recalcó que desde su espacio será “ser una oposición clara y constructiva”.

“Siempre venimos siendo minoría en el Concejo, pero este va a ser un año atípico porque somos cuatro. Aun así los que conformamos Juntos por el Cambio, con la representación de los tres partidos, vamos a ser una oposición clara y constructiva”, subrayó la edil en diálogo con Info Región.

De cara a la apertura de sesiones ordinarias, que se concretará el martes, remarcó que su bancada tiene claro quién es el líder del movimiento y sostuvo que “dentro del bloque anterior parecía que no tenían el mismo pensamiento y el mismo norte sobre la política”.

En este marco, ratificó las diferencias que surgieron dentro de Juntos por el Cambio y explicó que “ya no tenían diálogo” con los integrantes del frente. “No nos sentíamos acompañados dentro del bloque, ni contenidos. Queríamos la participación política que no veníamos teniendo, porque Gabriel (Mercuri) nunca entendió que no era él solo, que las decisiones tenían que ser en conjunto. Nosotros representamos a un partido, no somos mercuristas”, enfatizó.

Mientras que a pesar de resaltar de las dificultades de tener menos integrantes en el Concejo, destacó el “consenso de trabajo que se viene dando con el Frente de Todos, para poder llevar adelante las problemáticas del vecino, que hoy son muchas”.

Frigorífico

Los vecinos del Frigorífico La Victoria, que se incendió el septiembre pasado, se reunieron este jueves con funcionarios del Ejecutivo y representantes de las diferentes bancadas de concejales para tratar las problemáticas de la zona. Sierra afirmó que llevarán “a las primeras sesiones del recinto, las urgencias en materia de seguridad y el problema de los comerciantes que perdieron clientela por las calles cerradas”.

Asimismo, analizó que le parece “acertado, pero tardío por la cantidad de meses que transcurrieron desde el hecho”, el amparo judicial que impulsará el Municipio para que se evalúe si hay riesgo de derrumbe ya que se trata de un predio privado. “Pediremos en el Concejo la pronta resolución porque son necesidades urgentes”, apuntó la concejal.

Seguridad

Por último, Sierra no dejó de lado las dificultades que sufrió el municipio en materia de inseguridad aunque cargó contra Nación y Provincia. “Sabemos que no hay un plan de seguridad provincial, por eso es que los vecinos dicen con mucha certeza de que la localidad está liberada, porque no hay una política concreta de Provincia”, advirtió.

Evaluó, en este punto, que “el gran problema que tiene la seguridad de Argentina es su ministra (Sabina Frederic), que es alguien que no sabe lo que dice, ni lo que habla”. En este contexto, salió al respaldo de Sergio Berni. “Tiene mucho conocimiento del tema y hay muchas cosas de él que me gustan, pero si no se arma un plan de seguridad, eso va a derramar en todo Lomas de Zamora”, sentenció.