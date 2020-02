Ferreyra ratificó la ruptura de Juntos por el Cambio: “No sería sincero volvernos a unir”

La concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Sandra Ferreyra descartó la posible unificación de las dos bancadas opositoras en el Concejo Deliberante a menos de una semana del arranque del período de sesiones ordinarias. “El bloque ya está roto y no sería sincero volvernos a unir”, evaluó.

“Cuando ellos decidieron separar el bloque ni siquiera lo hablaron conmigo, me enteré por mensaje. Ahora ya está, el bloque está roto, no sería sincero volvernos a unir y no podría compartir otra vez la misma bancada“, aseguró la edil en diálogo con Info Región.

A fines del año pasado, Juntos por el Cambio quedó dividido en dos frentes dentro del Concejo Deliberante. Por un lado, el espacio que integra Ferreyra junto a Gabriel Mércuri, Diego Cordera, Andrea Escribano y César Bértoli, y por el otro el bloque de Silvia Sierra, Graciela Andrada, Gustavo Ganchegui y Jorge Villalba.

La concejal criticó que la discusión sobre la separación debería haberse dado en el interior del bloque, “porque cerrarle la puerta a un compañero porque sí y sin contactarle, no tiene sentido”. “Me parecieron cosas de chicos y se ve que algunos tienen muy poca política, por eso no se dará una conversación para volver”, enfatizó.

Además, remarcó que las diferencias estuvieron en cómo se posicionaron durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri y apuntó: “Hay que hacerse cargo de lo que uno hace bien y de lo que apoyaste mal. Cambiemos hizo muchas cosas mal y nosotros seguimos adelante como si nada, por eso el gobierno solo duró cuatro años“.

Seguridad

Por otra parte, Ferreyra salió al cruce de las declaraciones de concejales oficialistas en las que responsabilizaron a Cambiemos por la inseguridad. “Nos tenemos que hacer cargo todos y no pensar que el gobierno que se fue tuvo la culpa, porque culpables somos todos”, aseveró.

En ese marco, sostuvo que a pesar del labor de la Municipalidad, “si hablas con los vecinos se ve que hay ciertos límites del distrito que parecen desiertos, el abandono de algunas zonas es total”.

Apuntó, además, la necesidad de sumar más fuerzas a la calle, “ya que la Bonaerense no está actuando como se debe”, producto de las discordias entre Provincia y Nación. “Los políticos nos tenemos que poner a hacer un poco de política y hacernos cargo”, concluyó.