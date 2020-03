Profesionales de la salud alertan que el sistema no está preparado para epidemias

El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa negociando con los distintos gremios, comenzado el tercer mes del año. Si bien logró un acuerdo con los docentes (no todos los gremios aceptaron la propuesta) y trabaja en acercar posiciones con los trabajadores judiciales, mantiene el enfrentamiento con los profesionales de la salud porque no son convocados. Desde Cicop denuncian que el sistema no está preparado para enfrentar epidemias y convocan a una jornada de lucha para visibilizar la problemática: reclaman presupuesto y convocatoria a paritarias.

Cicop convoca a una jornada de lucha y visibilización, que se realizará el próximo miércoles, bajo las consignas “El sistema de salud no está preparado para epidemias” y “Presupuesto y convocatoria a paritarias”.

En un comunicado, los trabajadores señalan que “el sistema público no está en condiciones de responder a eventuales casos de Coronavirus, Dengue y otras patologías emergentes, por los graves problemas de infraestructura, recursos humanos e insumos”. Reclaman “el presupuesto necesario para afrontar y resolver la crisis sanitaria en curso”.

El gremio señala que “la problemática más acuciante es la de los recursos humanos, con salarios paupérrimos y muy malas condiciones laborales”. “El Gobierno decidió avanzar unilateralmente con el pago de una suma fija remunerativa para los meses de febrero y marzo sin haber hecho ninguna propuesta en la mesa paritaria de la Ley 10.471 y sin considerar los planteos realizados por nuestra delegación paritaria en las diversas instancias en que tuvimos oportunidad”, agrega el comunicado.

Los trabajadores nucleados en el gremio demandan una “compensación del 35 % perdido en relación a la inflación en los años 2018 y 2019, así como la aplicación de una cláusula automática en relación al costo de vida para 2020”.

“La Salud debiera incluirse dentro de las más altas prioridades de gestión, destinando importantes recursos para comenzar a resolver la crisis existente. La persistencia de presupuestos a la baja que dejan al área en los últimos peldaños sólo generará una agudización de situaciones que ya son insostenibles. El Gobierno debe rever su decisión inicial convocando a nuestra paritaria y formulando propuestas que podamos considerar. De no ser así, las situaciones conflictivas se multiplicarán y CICOP no se quedará de brazos cruzados”, señalan.