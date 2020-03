Ley de Góndolas: Aseguran que hay decisión política para ejecutar sanciones

El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, celebró la nueva Ley de Góndolas y confió en que el Ejecutivo impulsará los controles necesarios que permitan sancionar a los empresarios que no la cumplan, incluso con clausuras de supermercados.

Consideró que el gobierno tiene decisión política para ejecutar los controles que permitan “sancionar fuertemente el incumplimiento”. “Yo creo que con este gobierno van a existir los controles necesarios, para que se pueda sancionar el incumplimiento, incluso con la clausura, porque es el punto de partida para que los hipermercados entiendan que su modo de comercialización tiene que cambiar”, apuntó Bassano.

“Es una excelente norma que va a generar una serie de beneficios para el consumidor, consideramos que era muy necesaria”, indicó. La Ley establece que las cadenas comerciales podrán otorgar a un grupo empresario o proveedor el 30 por ciento de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores. También determina que se le deberá brindar un 25 por ciento a los productos de las pymes y un 5 por ciento a los de la agricultura familiar.

“La ley apunta a ampliar la góndola y a no tener a la altura de la vista solo lo que los hipermercados quieren vender. También incentiva la compra de productos nacionales; es decir, le abre el ingreso a las pequeñas y grandes empresas”, explicó Bassano a Info Región.

Observatorio de precios y servicios

Luego de una reunión con la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Buenos Aires, Bassano valoró que ante el pedido de ADDUC y otras organizaciones por la defensa al consumidor, se volverá a implementar el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.

“Manifestaron que se está implementando la puesta en funcionamiento del Observatorio, lo cual consideramos que es muy importante y fundamental para saber la estructura de costos que se maneja, ya que con eso nos vamos a dar cuenta que una lata de tomate que un hipermercado compró hace un año, hoy la está vendiendo a un mil por ciento más cara”, detalló Bassano.

En este marco, el titular de ADDUC criticó el accionar de los hipermercados y aseguró que “hay una codicia usurera tan grande que si no tienen un mil por ciento de ganancia no están conformes, y no tiene que ser así porque el derecho es del consumidor, no de la empresa. Ellos controlan hasta la producción de alimentos y lo único que hacen es generar más pobreza y más hambre”, arremetió.