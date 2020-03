Anunciaron licencia de trabajo para los empleados en riesgo

El Gobierno nacional anunció este lunes una licencia de trabajo para los empleados mayores de 60 años, las embarazadas y las personas con afecciones de salud crónica como las respiratorias, pulmonares y cardíacas.

Además, este beneficio contempla a los padres que deban cuidar a sus hijos que no asistan a clases y puedan justificar que no tienen con quién dejarlos. También aclaró que la medida no alcanza a los trabajadores de la salud considerados indispensables para realizar su tarea, los cuales no consisten en embarazadas o con afecciones de salud crónica.

El anuncio estuvo a cargo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, quienes brindaron una conferencia de prensa para detallar las nuevas medidas como consecuencia de la pandemia por coronavirus.

“Se los dispensa de asistir al lugar de trabajo. En el caso de los mayores de 60 años, la situación puede cambiar si es personal esencial y se requiere su presencia para que la empresa siga adelante”, aclaró el funcionario, al tiempo que remarcó: “Las embarazadas y los afectados por enfermedades crónicas nunca pueden ser trabajadores esenciales”.

Moroni dijo que en estos casos “no se afectara el derecho a la remuneración” y le pidió a los empleadores privados que “adopten medidas para reducir la presencia de trabajadores a los esenciales para que los lugares funcionen” y que los restantes puedan trabajar a distancia.

“El objetivo es disminuir la presencia de trabajadores” en aquellas empresas que puedan funcionar trabajando a la distancia, aclaró el funcionario, al tiempo que también apuntó a que es “una ausencia justificada” para los padres que deban cuidar a sus hijos.