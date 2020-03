“En India estamos sufriendo agresiones y nos están echando de los hospedajes”

Daniela Streger es una ciudadana oriunda de Banfield que se encuentra varada al igual que otros 300 argentinos en India, en su caso en la ciudad de Rishikesh. Desde el 22 de marzo las fronteras de dicho país cerraron y no tienen manera de volver a Argentina. El pedido es desesperado ya que advierten sobre el clima hostil contra los extranjeros. “Nos están echando, no es que nos podemos quedar”, aseguró.

El Gobierno suspendió el regreso de los argentinos en el exterior Llegó a India el 31 de enero, en un viaje como mochilera, y no tenía fecha de regreso. Sin embargo, cuando por el coronavirus la estadía en el país se complicó, intentó volver pero no pudo. “Nadie viajó después del 13 de marzo, es más, muchos para esas semanas tenían el vuelo de vuelta y como declararon pandemia cerraron varias cosas y comenzó el lío de cancelaciones de los vuelos ya programados”, apuntó a Info Región. También cerraron los hospedajes y los que permanecen abiertos lo harán el 31 de marzo. “No nos podemos quedar aunque queramos, India nos echa, nos cierran todos los hospedajes, la policía sale a palazos contra la gente y algunos argentinos son echados de los negocios“, advirtió. Además, en el país indio se decretó un “bloqueo total” para evitar la “propagación del Covid-19“, por lo que tampoco pueden circular.

Actualmente se encuentra en un hostel pero está “perdiendo las esperanzas”. “También me dijeron que el 31 cierran, por eso fui a preguntar a departamentos, casas, y por poco me tiran insecticidas“, contó y añadió que los argentinos que logran concretar una reserva, son canceladas “al rato”.

Pese a que están en contacto con la embajada en India y la Cancillería no consiguen respuestas. Entre ellos cuentan con un grupo de WhatsApp que “de repente se transformó en un grupo de cómo escapar”. “Mi caso es bastante privilegiado, a pesar de vivenciar a flor de piel la incertidumbre y los nervios de no saber si me quedo sin hospedaje”, consideró.

“Mucho más que por mí, lloré por todas los casos particulares que escucho y leo cada día”, indicó y sostuvo que hay “gente que vino con plata para un determinado tiempo y ese tiempo pasó hace semanas”.

Pedidos

Los reclamos se materializaron en una carta en la que apuntan a dos cuestiones: a que alguna autoridad o Cancillería “intervenga para garantizar un vuelo con una aerolínea privada”, pagada por ellos, que llegue a Argentina y no se cancele, y la otra es que les “garanticen un asilo” en caso de que los hospedajes los “sigan dejando afuera”.

“Estamos sufriendo xenofobia y agresiones, no están aceptando moneda extranjera, nos están echando de los hospedajes y no nos aceptan en otros, además el sistema sanitario indio está colapsado“, manifestó y sentenció: “En Argentina tenemos casa, familia, no me puedo quedar sola acá, además todos los turistas se van porque sus países sí los vienen a buscar”.