Cuarentena, falta de respuestas y la necesidad de los jubilados

Las personas mayores son el grupo de mayor riesgo en la pandemia del coronavirus y, por estas horas, son los que tienen mayores problemas para cobrar sus haberes. Es que la gran mayoría no tiene tarjeta y suele acudir a las entidades bancarias para retirar el dinero. Además, acercarse a los cajeros es un peligro debido a la cantidad de gente que acude para cobrar asignaciones y bonos. ¿La novedad? Este viernes abrirán los bancos para los jubilados, para que puedan cobrar el bono extraordinario junto con los haberes de abril, pero también es el día de pago del Ingreso Familiar de Emergencia para los beneficiarios de la AUH y por Embarazo.

La mitad de los jubilados no tiene habilitada la tarjeta de débito para cobrar y las respuestas -hasta el momento- por parte del Gobierno y Anses son insuficientes. A esta situación también se le suma que las líneas para denunciar estas irregularidades se encuentran saturadas.

Ante las trabas burocráticas, no hay personal humano disponible para solucionar dichos inconvenientes. Tal es el caso de un vecino que contó a Info Región que el Banco Supervielle no “cumplía” con el desbloqueo de la Fe de Vida de su abuela, anunciado por Anses en medio de la pandemia, quien tiene demencia senil y no puede circular. La cuenta se encontraba bloqueada, “como si hubiera fallecido”, y la única manera para solucionarlo era acercarse al banco, y que este estuviera abierto.

“Lo logré solucionar porque ubiqué a una de las chicas que atienden en el banco, por Facebook, y le pedí que lo hiciera. Pero hay muchos jubilados que están en mi situación y no pueden acceder a hablar con nadie. Realmente necesitan un humano”, advirtió sobre la problemática.

La falta de personal a disposición es otra traba más que se suma para los adultos mayores. “Nadie me podía solucionar el problema, me decían cosas que yo ya sabía, que yo necesitaba que mi abuela ponga el dedo o que pestañee”, explicó. “El dedo no lo podía poner porque no se podía trasladar, y no podía pestañear con la aplicación del banco, que es muy buena pero no es inclusiva”, alertó. Explicó que la mujer tiene demencia senil y no responde a la orden; es por esto que la mujer no podía cerrar y abrir el ojo cuando la aplicación lo indicaba.

Éste es uno de los tantos reclamos que el medio recibe por inconvenientes para cobrar haberes. También hay denuncias concernientes al cobro del bono para la Asignación Universal por Hijo.

El pasado lunes se informó mediante un comunicado de La Asociación Bancaria que los bancos abrirán este viernes para el pago de las jubilaciones y el bono extraordinario para este sector. Sin embargo, también se acercarán ese día los que perciban el salario de emergencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y acudirán los que aún hoy no pudieron encontrar el dinero depositado. El objetivo es evitar el amontonamiento de gente, pero todo indica que será peor que los días previos.

Desde La Bancaria confirmaron que las sucursales se abrirán solo para pagar los beneficios de seguridad social. El pago a los de la AUH programado para este viernes abarcaba a 2.400.000 personas en un día, por lo que se tomó la decisión de que el pago se realice en tres días: viernes, lunes y martes. Considerando que, a diferencia de los jubilados, la mayoría posee tarjeta y no es necesario que cobren por caja. El pago del día lunes estará disponible en cajeros automáticos desde el sábado y se podrá retirar durante el fin de semana.