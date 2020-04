Cuarentena: “Tenemos comida para dos días más nada más”

Osvaldo es de Dock Sud. Se dedica a la plomería y también es gasista. Actualmente no puede trabajar debido a que rige todavía la cuarentena obligatoria. “Mi familia depende de lo que gano pero ahora no tengo ningún ingreso y ya prácticamente no tenemos alimentos”.

El vecino tiene 57 años y vive junto a su esposa de 54 y su hijo de 8 años. Él es jefe de hogar debido a que es el único que aporta económicamente. Además aseguró que actualmente tiene trabajo y no lo puede hacer, ya que “el permiso” no es para su oficio. “Salí dos veces, me pararon y me dijeron que vuelva a mi casa”, detalló en contacto con este medio.