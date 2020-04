Cuarentena: Los clubes de barrio no pueden pagar servicios ni sueldos

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria, los clubes de barrio se vieron obligados a cerrar las puertas para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19). Desde la Federación de Clubes y Entidades Afines del Sur (FECEAS) enviaron una carta al ministro de Turismo y de Deportes de la Nación, Matías Lammens, contando la “grave” situación que atraviesan y solicitaron medidas para paliar la crisis. Aún no tienen respuestas.

La situación es desesperante ya que los clubes se financian mayormente con las actividades deportivas, y no con la cuota social, pese a que la cuota suma. Al estar cerrados, no generan ingresos. Además, son “pocos los socios” que abonan hoy por transferencia bancaria.

“Estamos absolutamente definanciados”, advirtió el presidente de la entidad que nuclea a los clubes del Sur de la Región, Raúl Melzi. Marina Lesci, dirigente de Defensores de Banfield e integrante de FECAAS aseguró a Info Región que “todavía no ha habido ninguna solución”.

La misiva también fue dirigida a la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo; la Ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Fernanda Raverta; la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini; el presidente del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Andrés Chambouleyron; y al interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS), Federico Bernal. Melzi manifestó que Arrondo les prometió “derivar” el pedido a las autoridades competentes al explicarles que su Secretaría no cuenta con la “autonomía suficiente” para solucionarlo.

Otro de los problemas que el presidente del Club ECA de Temperley señaló es que durante esta semana, y la entrante, deben pagarle los sueldos a los empleados y con lo “poco” que se recaudó es “inviable” poder hacerlo.

Los principales pedidos desde las entidades deportivas son que se posterguen “todos los vencimientos de obligaciones de servicios públicos“; es decir, del gas, el agua y la electricidad, y los pagos de todos los ítems de las cargas sociales hasta tanto se solucione “el problema que impide el normal funcionamiento” de las instituciones.

Además, en el escrito señalan que no cuentan con “ninguna herramienta de financiamiento para cumplir con los pagos de los salarios” por lo que la situación se hace “cada vez más desesperante”. Lesci profundizó sobre la problemática: “Los clubes atraviesan dos situaciones: por un lado están los clubes que no tienen empleados o cosas a su nombre, pero de todos modos tienen facturas de servicios y no están contemplados en la suspensión de cortes. Por otro, están los clubes que sí tienen personal registrado, trabajadores que no son ad honorem y tampoco están contemplados por el momento dentro de los beneficios o descuentos que reciben las Pymes”, detalló.

Además, remarcó que no puede “afrontar esta situación” ni las facturas de servicios o el pago de los sueldos. “Por el momento, estamos aguardando que se contemple al sector en todo el grupo de medidas económicas que se están tomando”, concluyó Lesci.

Por último Melzi hizo principal hincapié en las consecuencias de estos hechos a futuro y las cuestiones con las que deberían lidiar: “Si los trabajadores no cobran, nos vamos a llenar de juicios y vamos a tener que terminar cerrando. Tenemos temor de que nos pase eso en forma masiva ya que esto cuando empiece se va a transformar en una catarata masiva”, planteó.