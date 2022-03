Temperley empató con Chacarita en San Martín

A pesar de que se pudo quedar con todo, Temperley finalmente se trajo un punto de su cruce con Chacarita en San Martín. El partido, por la cuarta fecha de la Primera Nacional, cerró con un empate 2 a 2 en partido entretenido en el que el equipo del sur consiguió quedar en ventaja, pero sobre el final el local logró borrar las diferencias.

El marcador lo abrió Chacarita en el primer tiempo con un gol de Rodrigo González, que entró desde el arranque en reemplazo de Chavez.

Durante esa etapa el equipo dirigido interinamente por Venturelli fue más, y lo facturó con la anotación de Gonzalez a los 13 minutos, cuando recibió un centro, aprovechó la resbalada del rival que lo marcaba, y con un remate seco a la derecha de Castro estableció el 1 a 0 para el Tricolor.

Diez minutos después el festejo fue para el Cele con un centro desde el sector izquierdo encontró al atacante Toloza, que con un cabezazo venció a Losas y puso el 1 a 1.

En el arranque del complemento Temperley salió mejor plantado. Cerró el camino de Chacarita en su campo y, en los primeros instantes, pudo haberse puesto en ventaja, de no ser por Losas y un mano a mano que no supo aprovechar Allione.

A los 20 minutos el técnico decidió reemplazar a Méndez por Godoy para darle potencia al ataque y poco después una carrera de Reinhart pasó por cuatro hombres de la formación local y la pelota infló la red del arco de Losas para sellar un 2 a 1 que Temperley soñó definitivo.

Sin embargo, el Chacarita no se resignó. Estuvo cerca de empatarlo a través de Godoy, más tarde con un cabezazo de Masuero que rebotó en el travesaño, y finalmente lo logró con un disparo de Nelle a los 43 minutos, luego de un centro de Parra que selló el resultado final.

Síntesis del partido

Chacarita: Federico Losas; Alejandro Manchot, Federico Rosso, Abel Masuero, Juan Alvacete; José Méndez, Saúl Nelle, Luciano Perdomo, José Méndez, R. González; Ricardo Blanco y Facundo Parra. DT: Marcelo Venturelli

Temperley: Matías Castro; Agustín Sosa, Valentín Rodríguez, Gustavo Toranzo, Pedro Souto; Tobías Reinhart, Lucas Pittinari, Ezequiel Gallego; Agustín Campana, Franco Toloza y Agustín Allione. DT: Fernando Ruiz

Goles: 12m González (C), 21m Toloza (T), 28m Reinhart (T), 43m Nelle (C).

Cambios: PT, 42m Michael Ordóñez por Rodríguez (C), 20m Facundo Pumpido por Campana (T), 25m Leandro Godoy por Méndez (C), 29m Ignacio Russo Cordero por Blanco (C), 37m Mauricio Rosales por Allione (TEM), 44m Franco Ayunta por Gallegos (T), 89m Agustín Toledo por Toloza (T).

Amonestados: Luciano Perdomo (C); Sosa, Pittinari (T).

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Lucas Comesaña. Estadio: 18 de Julio.