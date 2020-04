Cuarentena y crisis: muchas pymes no sobrevivirán al confinamiento

El análisis de la CAME, las cámaras de comercio de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda y la Asociación Pyme.

El análisis de la CAME, las cámaras de comercio de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda y la Asociación Pyme.

El FMI lo llama el “gran confinamiento”, el Gobierno impulsa medidas para que el sector no se derrumbe pero la preocupación de los comerciantes y empresarios crece. Creen que la recuperación podría comenzar en la segunda mitad del año, pero muchos comercios y pymes no podrán sobrevivir.

La preocupación por la situación económica crece con el correr de los días. En marzo, las ventas minoristas se desplomaron por la cuarentena obligatoria, dispuesta para intentar retrasar el pico de Covid-19 en el país. El promedio de caída es del 49 por ciento, pero para los rubros que siguen abiertos –Alimentos y Bebidas y Farmacias, Perfumería y Cosmética- fue menor: la caída fue del 18 y 33 por ciento, respectivamente.

El informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indica que el 5,5 por ciento de los comerciantes cree que la recuperación tardará más de seis meses, mientras que un 6,3 considera que demandará dos meses tras el fin de la cuarentena. Esa fecha es incierta porque el Gobierno la extendió por segunda vez el pasado fin de semana (será hasta el 26 de abril).

En lo local, la situación es similar. Desde la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora advierten que las pymes deben seguir abiertas porque mueven la economía, mientras que desde la entidad de Avellaneda alertan que se vienen “tres meses difíciles” en los que el cierre de comercios y la caída de la demanda laboral serán “importante”. La Cámara de Almirante Brown vaticina una recuperación “muy lenta” y advierte –además- que habrá un “cambio de hábito” a la hora del consumo.

Desde la Asociación Pyme, en tanto, señalaron que el retorno a la actividad comercial -una vez que finalice la cuarentena- y “va a ser difícil y mucho más lento de lo que ya venía siendo por el legado que dejó Cambiemos”. El último año del macrismo fue fatal: cerraban 40 pymes por día.

“Las pequeña ventaja que tenemos las pymes, de manera relativa, es que rápidamente nos ponemos en marcha y tomamos el ritmo, el problema es que tenemos una retracción muy fuerte con respecto a la circulación de dinero porque la economía está parada y va a seguir con poca productividad por más que la cuarentena se levante. Va a ser una situación difícil, pero en esta estamos todos juntos y tenemos que dar lo mejor de cada uno para salir adelante”, analizó el titular de la entidad y referente del Frente Productivo, Daniel Moreira.

Hoy, los comercios están cerrados porque no se puede circular, pero lo cierto es que muchos de ellos ya no volverán a abrir las puertas. El pago de salarios se dificultó en marzo y empeorará en abril, según precisaron representantes de comerciantes regionales. Si las pymes venían de años difíciles y subsistiendo, hay una certeza: muchas no sobrevivirán a esta crisis.