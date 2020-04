Desplome de las ventas y el drama de los comerciantes en Lomas, Brown y Avellaneda

Las ventas minoristas en la Región sufrieron en marzo un desplome, en sintonía con lo que pasó a nivel nacional. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó una caída del 48,7 por ciento. El drama que viven hoy los comerciantes de Lomas de Zamora, Almirante Brown y Avellaneda, que desde hace un mes tienen los locales cerrados. No pueden pagar salarios, alquileres y muchos están al borde del cierre.

El titular de la Cámara de Comercio y la Industria de Lomas de Zamora, Alberto Kahale, admitió que durante la primera semana de marzo se estaba vendiendo “muy bien” pero la cuarentena afectó sensiblemente la actividad. “Al cerrar los comercios, las ventas cayeron estrepitosamente y en abril se va a poder vender el 20 por ciento”, advirtió.

Por esta situación, algunos empleadores tuvieron que pagarle “la mitad del sueldo” a sus empleados pero en abril “no van a poder pagar” ya que casi todos los comercios van a estar cerrados, y sólo algunos harán delivery. Para hacerle frente al pago de salarios, el Gobierno dispuso una serie de créditos con bajas tasas para que los empresarios pyme puedan tener acceso a efectivo.

Por su parte el referente de la Cámara de Comercio de Avellaneda, Roberto García, señaló que en este distrito la caída de las ventas en marzo fue del 55 por ciento. Remarcó que la venta es prácticamente nula con lo que el panorama de las pymes no es bueno. Las pymes comerciales no han recibido “ninguna ayuda” pese a que actualmente la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, está “instrumentando” por dos meses el no pago de los aportes patronales.

Desde la Cámara de Comercio de Almirante Brown coincidieron en el drama que vive por estos días el sector. El titular, Martín Cao, explicó que desde que se decretó la cuarentena obligatoria los rubros esenciales que pudieron seguir trabajando tuvieron una caída el 80 por ciento. Los que no pueden trabajar atraviesan una situación “sumamente crítica”.

“Si la ayuda del Gobierno sigue sin llegar, como hasta ahora, muchos comercios y Pymes quedarán en el camino”, alertó. “El sector atraviesa una situación extrema, están en riesgos muchos emprendimientos y fuentes de trabajo”, admitió.

Puestos de trabajo en riesgo

Kahale expresó que el 26 de abril esto “no se va a terminar” porque la “prioridad” es la salud. “Cuando esto empiece a funcionar tiene que estar viva la empresa pequeña y mediana porque la economía la mueven las pymes. Si las pymes mueren, vamos a estar años muertos”, analizó.

García aseveró que vendrán “tres meses difíciles” para las empresas cuando se dé el levantamiento de la cuarentena. “Creemos que el cierre y la caída de la demanda laboral va a ser importante ya que las empresas sin ingresos no pueden operar”, agregó.

Por último Cao explicó que resulta muy “aventurado” trazar un pronóstico respecto a cuándo podrá recuperarse la actividad. De todos modos, planteó que será un proceso “muy lento” y podría tardar “un año entero”. “Lo que es seguro también es que luego de esta situación vivida, habrán cambiado ciertos hábitos y consumos”, concluyó.