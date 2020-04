Pelea y muerte en Temperley: detuvieron a dos personas

Un joven fue asesinado el jueves de un disparo y otras dos personas fueron baleadas en el marco de una pelea en Temperley. Dos personas fueron detenidas por el hecho pero se negaron a declarar.

El dramático hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en la intersección de las calles El Trébol y Oruro de Temperley, partido de Lomas de Zamora. La Policía alertó sobre una pelea y detonaciones de armas de fuego.

Al llegar, los policías encontraron a dos jóvenes, identificados como Pascual Antonio Martínez y Brian Leonel A., con una herida de arma de fuego en la ingle y tres en las piernas, respectivamente.

Martínez fue trasladado de inmediato en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Luisa C. de Gandulfo pero no resistió y cuando llegó, los médicos no pudieron hacer nada por él. El otro joven fue asistido y se recupera.

Según el informe policial, los efectivos hallaron a otra persona con una herida en la pierna pero se negó a ser asistida y se retiró sin aportar información.

Los testigos identificaron a los sospechosos, quienes fueron hallados en las inmediaciones. Viajaban a bordo de un Peugeot 206 de color gris, junto con otra persona. Fueron identificados como Airel Alberto Alfaro Durante (35), Anuhel Nicolás Guerrero Robles (28) y Candela Milagros Toledo (21). “A la femenina se le incauta del bolsillo de su campera seis proyectiles intactos calibre 9 mm, como así también un morral color azul con dinero y envoltorios de marihuana”, precisó la Policía.

Interviene en la causa el fiscal Gerardo Loureyro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Lomas de Zamora, quien imputó a Alfaro Durante del delito de “homicidio” y “homicidio en grado de tentativa”, y a Toledo por la instigación del crimen. Guerrero Robles fue liberado ya que ninguno de los testigos lo ubicó en la escena del crimen.

Los imputados se negaron a declarar y pidió al Juzgado de Garantías de Lomas de Zamora convertir la aprehensión en detención de los acusados.