Lanús: La reapertura de la Estrada volvió a exponer las diferencias en el Frente de Todos

El Concejo Deliberante de Lanús realizó la primera sesión ordinaria tras la implementación del aislamiento social preventivo y obligatorio y como estaba previsto se aprobó el estado de sesión permanente y la modificación del reglamento interno para trabajar de manera virtual. Sin embargo, la sorpresa de la tarde se dio cuando el bloque del Frente de Todos – PJ presentó un proyecto para que se declare de interés municipal la reapertura de la Clínica Estrada y el resto de los bloques opositores rechazaron la propuesta, que se sancionó con los votos del oficialismo.

Con 22 ediles presentes y respetando las medidas de distancia social, el Cuerpo aprobó por unanimidad la declaración de estado de Sesión permanente, mientras persista la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia que determina la cuarentena obligatoria.

Además, se aprobó con el voto de todos los presentes que se autorice en caso de ser necesario, el uso de plataformas virtuales para realizar sesiones ordinarias, extraordinarias o especiales, así como el trabajo de comisiones por las mismas vías.

Al respecto, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Jorge Schiavone, sostuvo que “el trabajo de comisiones es fundamental y era importante que se habilite el trabajo de manera virtual” y aclaró que por el momento “no se piensa en una sesión a distancia, sino que se estableció en caso de haya una urgencia”.

Clínica Estrada

Otro de los proyectos presentados, en este caso por el bloque Frente de Todos – PJ, conformado por Héctor Montero, Jesica Flores Barrios y Karina Nazabal, buscaba declarar de interés municipal, legislativo y sanitario la reapertura de la Clínica Estrada.

Sin embargo, los bloques Frente de Todos – Unidad Ciudadana, compuesto por Natalia Gradaschi, Mariano García, Daniel Dragoni, Mayra Benítez Daporta, Marcela Barberio y Diego Martirian; Frente de Todos – Renovador integrado por Marcela Fernández de Pallares, Sebastián Beroldo y Ana Rodríguez; y el unibloque Frente de Todos Lanús para Lanús de Gabriel Sandoval se opusieron al proyecto.

“La propuesta la llevé por pedido de los vecinos y lamentablemente el resto de la oposición votó en contra. Pusieron un argumento administrativo de que en labor se había acordado no presentar nada, pero es normal que algún expediente que quede extemporáneo o que se trate urgentemente y normalmente, siempre se tuvo consenso y se aprobaron. Fue una decisión política no hacerlo y me parece vergonzoso. Lo importante es que los vecinos quieren que se abra sin importar en manos de quien quede”, subrayó Montero.

De todas maneras, el proyecto fue aprobado ya que el oficialismo apoyó la iniciativa y al respecto Schiavone afirmó: “Me llamó la atención la discusión entre ellos, pero nosotros votamos a favor porque nos parece bien que el Concejo brinde el apoyo al pedido de los vecinos para que la Clínica Estrada se utilice de una vez por todas”.

Otros proyectos

Por último, se dispuso una guardia para la recepción de pedidos de los vecinos, la cual funcionará los lunes de 10 a 13 y se habilitó la presentación de proyectos por la vía digital.

También se estableció que si el Concejo vuelve a sesionar de manera presencial durante la pandemia, solo puedan ingresar al recinto los ediles, los taquígrafos, un relator, un jefe administrativo y dos operadores de audio.