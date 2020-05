Freije llamó rediscutir los salarios

Alejandro Freije fue claro al exponer su visión respecto a la finalización de los torneos, la suspensión de los descensos y toda la problemática económica contractual que genera el parate. El presidente de Talleres de Remedios de Escalada aseguró que “entiende” la problemática que atraviesan los futbolistas, pero reconoció que debe ser consecuente con su función y “defender” la estabilidad del club.

“Si uno lo mira desde la lente del trabajador, entiendo que los jugadores se sientan perjudicados en este panorama, tengo que pensar como directivo y saber que debo sanear problemas económicos graves que se van a generar sobre esto. Intento no hacer daño a la institución, hace más de cinco años que soy presidente y siempre hemos pagado los sueldos en forma, defiendo los intereses que represento”, desarrolló el mandatario del albirrojo, en diálogo con Info Región.

Negociación

Si los torneos se dan por terminados, muchos de los futbolistas que finalizan sus contratos en junio no tendrán trabajo para lo que resta del año, lo que atenta contra los aportes y una cobertura social en medio de la crisis de salubridad.

Freije advirtió sobre las complejidades de estos casos, pero también habló de las dificultades que transitan las instituciones. “Hay jugadores que cobran cifras exorbitantes y también hay clubes que se las pagan, el problema es de ambos lados. Eso genera que algunas instituciones no puedan competir al momento de contratar futbolistas de una determinada calidad, en pos de ser ordenados. No se puede pagar 250 mil pesos a un jugador en la B Metropolitana, eso sucede y después el profesional se queja porque no se lo paga, pero hay que ser coherente”, afirmó el mandatario.

“De acá en adelante hay que sentarse a discutir los sueldos que van a cobrar, esa es la realidad. Si el Gobierno le paga a las empresas 16.600 pesos a partir del plan REPRO, que armaron con la AFIP, para cubrir los gastos de los salarios, algunos jugadores no pueden seguir cobrando 100 mil pesos por mes, esa es la discusión que hay que dar. Ni que se mueran de hambre, ni complicar a los clubes”, planteó

Lo deportivo

Dentro del panorama que plantea la cuarentena, se encuentra la dificultad de sostener un proyecto deportivo si los clubes redujeron sus ingresos a menos de la mitad. Sin descensos, la inversión será menor y la competitividad disminuirá.

“Se pierde calidad con la anulación de los descensos, todos los clubes vamos a adaptar nuestros presupuestos a la nueva realidad. Está claro que si no hay descenso, nadie va a hacer locuras pero ninguno quiere salir último. Una circunstancia tan particular como esta nos tiene que permitir un tiempo para acomodarnos económicamente”, indicó el presidente de Talleres.

Por último, habló sobre la situación particular del club de Remedios de Escalada y destacó el “orden” que sostienen en esta época: “Los jugadores de Talleres lo han dicho en los medios, tenemos un club ordenado desde lo económico, siempre pagamos el mes anterior porque así son nuestros ingresos desde AFA y los privados. Seguimos igual que cuando estaba todo en actividad”.