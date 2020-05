“Es un error marginar a nuestra categoría”, señaló Libares

El arquero de Claypole, Tiago Libares, se opuso al acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA) y Futbolistas Argentinos Agremiados ( FAA) ya que su división (Primera D) no está contemplada porque aún no adquirió el carácter profesional. “Es un error marginar a nuestra categoría”, disparó.

“Nosotros no estamos contemplados dentro de agremiados y corre por cada dirigente y cuerpo técnico dentro de la Primera D, ver si continúan o no algunos jugadores. No es una medida única que engloba a todas las categorías”, lamentó el arquero en diálogo con Info Región.

Además, indicó que en Claypole “están al día con los pagos” pero contó que “todavía no se habló de la extensión de los vínculos; y lo único que se sabe es cómo seguirá el cobro, pero todavía no se sabe quién renueva o no con el club”.

“Si bien nuestra categoría es amateur, creo que de a poco se va profesionalizando. Somos una división importante y al igual que todos, sentimos el deporte como los demás futbolistas del país. Es un error marginar a esta categoría más en una situación en la que está atravesando”, admitió.

En paralelo, destacó la buena relación que existe entre las autoridades del Tambero y el grupo, al considerar que “hay fluidez”. “Tenemos más trato con lo que es gerenciamiento, podemos hablar con ellos, no hubo inconvenientes y de haberlos siempre se solucionaron”, planteó.

La vuelta

El “Tambero” cuenta con dos partidos menos ya que debe dos duelos ante Puerto Nuevo y Deportivo Paraguayo. Pero como la AFA tomó la decisión de suspender los certámenes, al equipo sólo le queda disputar la Copa Argentina (se medirá con Boca) que, según el arquero,“se jugará cuando estén dadas las condiciones”.

“Tengo entendido que cuando vuelva el fútbol nos darán dos semanas para entrenar y volver a jugar. Si bien es poco, tendremos que adaptarnos a la fuerza, estamos tratando de entrenar y mantenernos”, precisó.

En consecuencia, para Libares el retorno “afectará al ritmo de juego” porque el equipo lleva “mucho tiempo sin actividad” y los entrenamientos no se hacen en un espacio acorde. “En mi caso particular yo soy arquero y no necesito hacer ejercicios aeróbicos y cardiovascular, pero el resto de los futbolistas sí porque están constantemente corriendo durante el partido y necesitan de eso”, concluyó, en contacto con este medio.