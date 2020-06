Para Stegman, “están tardando demasiado en tomar decisiones”

El parate futbolístico repercutió en la economía de Brown de Adrogué y del plantel. Ya se conocen tres bajas en el plantel y el mediocampista Alberto Stegman lamentó que no tendrán dónde jugar porque no hay fútbol, motivo por el que reclamó a las autoridades que haya definiciones. “Están tardando demasiado en tomar decisiones”, fustigó.

En marzo se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y la pelota dejó de rodar. Incluso, se suspendió la reunión que tenía prevista la AFA con los distintos dirigentes, para elaborar un protocolo de cara a la vuelta a los entrenamientos.

“Es una situación difícil, yo en estos momentos, pienso en mis compañeros porque de 30 , dos seguimos en el plantel. Este mes debería haber una respuesta por parte de las autoridades, son muchos los que se quedarán sin trabajo y están tardando demasiado en tomar decisiones. No están tomando las cosas con la gravedad que eso conlleva”, cuestionó en diálogo con Info Región.

Además, planteó que los que los que no renueven “se quedarán sin trabajo porque al no haber fútbol, no tendrán donde jugar”. Cargó, entonces, contra la decisión de la AFA de eliminar los descensos. “Fue una medida muy apresurada”, analizó.

Lesión

En el inicio de la temporada, el mediocampista de Brown de Adrogué sufrió rotura de ligamentos de rodilla y se perdió la segunda parte del torneo. Aunque el retorno al campo de juego es incierto, confía en llegar “en buenas condiciones”. “Todos los días tengo kinesiólogo, la rehabilitación viene bien y ya logré empezar a correr”, remarcó.

En este marco, se mostró en contra de la medida que permite realizar cinco cambios por partidos con el fin de evitar lesionados. “La medidas tiene que ser las mismas, no nos tienen que apurar para jugar. Además, existe una pretemporada”, planteó Stegman.

“Todos los equipos perdieron el ritmo, el plantel sigue entrenando a través de los videos que envían los profes. No creo que se tarde tanto en volver a tono”, estimó. Y apuntó: “Primero, hay una adaptación donde se verá cómo reacciona el cuerpo, pero creo que estaremos bien”, concluyó.