Romero, nerviosismo e incertidumbre por los contratos

Patricio Romero es uno de los jugadores de Talleres a quien este mes se le vence el contrato y todavía no sabe qué sucederá. La crisis económica que están atravesando los clube repercute en la extensión o no de los vínculos. “Esta situación me generan muchos nervios”, admitió.

“Por ahora no se nada, se decía que iban a renovar a todo el plantel pero no hubo ningún llamado, por ende no sé nada de la renovación. Se vive un presente raro porque se acerca el 30 y no hay novedades, habrá que ver qué pasa”, señaló, al tiempo que admitió: “Esta situación me generan muchos nervios”.

“Se dijo en un momento que todo el plantel renovaría pero no se sabe nada”, precisó Romero. Y el que espera desespera. “A fin de mes podría llegar una propuesta”, consideró el jugador del Tallarín, y confirmó “una baja en los salarios”. En este marco, destacó el esfuerzo que la la institución realiza para “cumplir con los pagos al día”.

Por otro lado, hizo hincapié en la incertidumbre que se genera por la vuelta a las canchas: “Se toman decisiones y luego no se concretan; primero, decían que volveríamos en agosto, luego en septiembre y hasta incluso plantearon que se jugaría en alguna provincia pero no hay nada firme”, cuestionó.

Por último refirió a las medidas que tomaron las autoridades para implementar cinco cambios por partido ante una hipotética vuelta al fútbol, para evitar que haya tantos lesionados. “Me parece bien, así como también dejar los tres cambios por por partidos. El jugador por más que esté parado con uno o dos semanas ya puede volver a estar en condiciones”, analizó.