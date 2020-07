Avellaneda: Vinagre apoyó la cuarentena aunque advirtió que “no se ve claro el camino a seguir”

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Avellaneda, Sebastián Vinagre, consideró que no había otra posibilidad que extender el aislamiento y hacerlo más estricto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para que el sistema sanitario no colapse. Además, pidió buscar medidas alternativas para sesionar para no exponer tanto a los ediles y a los trabajadores del Concejo Deliberante.

“Desde lo personal, creo que no había otra posibilidad que tomar esta medida, por más que nos cueste, nos duela y la veamos extrema. Se llegó a un punto en donde no podíamos volver para atrás y en el pico de ocupación hospitalaria había que buscar la medida más acertada para que no colapse el sistema, o para hacer lo posible para que esto no ocurra, y evitar la mayor cantidad de muertes. Apoyo la decisión que tomaron los mandatarios, me parece que era una necesidad y una responsabilidad política hacerlo”, evaluó el edil en diálogo con Info Región en referencia al anuncio de extensión del aislamiento y mayores restricciones en el AMBA.

En ese sentido, sostuvo que “si no se evita el contacto ni se logra mantener el aislamiento social, la consecuencia es el aumento en la tasa de mortalidad” y subrayó que “en ese sentido el sistema hasta ahora no falló porque en el país fallecieron un dos por ciento de los infectados mientras que la media mundial es del cinco por ciento”.

“Después hay que analizar que si en un principio el aislamiento hubiese sido más selectivo, apuntando a los más afectados, los más vulnerables, los mayores de 70, la cuestión económica hoy sería diferente, porque todo lo que se hizo contribuyó en la destrucción del sistema económico, pero es ponerse a discutir dos cosas distintas. En cuanto a lo sanitario no fue malo todo lo que se hizo y la prolongación del aislamiento es acertada”, aclaró.

En cuanto a esto último, enfatizó que le preocupa “cómo se sale adelante de este momento, cuáles son las consecuencias financieras y psicológicas de esta cuarentena prolongada y cuáles son los planes para volver a producir y reconstruir el mercado de consumo interno”. En ese sentido, criticó que “no se ve claro el camino a seguir”.

Sesiones virtuales

Por otro lado el presidente de la bancada opositora se refirió a los contagios de coronavirus en la dirigencia política y subrayó que “todos están expuestos, no solo los funcionarios”. En consecuencia, consideró que si bien “la política es una actividad esencial”, se puede realizar la labor “con medidas preventivas que eviten la exposición en algunos ámbitos”.

“Hoy podríamos tener un funcionamiento alternativo en el Cuerpo que permita no solo cuidar más a los concejales sino también de todos los que trabajan en el recinto, los asistentes, los asesores y los colaboradores”, apuntó.

En esa línea, explicó que desde el bloque proponen “sesionar de manera mixta o totalmente virtual” y aseguró que “si en Diputados y Senadores pueden hacerlo, en el Concejo que hay 24 ediles se podría llevar a cabo sin problemas”.

Por último, comentó que aún no hay fecha para la próxima sesión, tras la suspensión de la última por un posible caso de Covid-19. “Fue medio intempestiva la decisión que se tomó ante la noticia que recibimos. Hoy estamos en contacto con el presidente del Hugo Barrueco para ver cómo seguir pero esto es día a día, desde nuestro lugar queremos reunir el debate y llegar a un acuerdo para poder funcionar correctamente”, concluyó Vinagre.