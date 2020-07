Control en Puente La Noria: “Una ambulancia no puede esperar 20 minutos para pasar”

Desde este miércoles rige la cuarentena estricta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los controles se intensificaron. Las demoras en el control de Puente La Noria, que une Lomas de Zamora con la Ciudad de Buenos Aires, provocaron el enojo de Sergio Berni y demostraron que la interna Sabina Frederic persiste.

“Los controles son para facilitarle la vida a la gente. En una situación como esta tenemos que facilitarle la vida a la gente, no enquilombarsela más”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense esta mañana, cuando se acercó al control en Puente La Noria.

Ante la prensa apostada allí, justificó el enojo y la solicitud de agilizar el control a los encargados del operativo: “Tenemos 10 kilómetros de cola haciendo un control arriba de un puente, con dos carriles, cuando a 100 metros tenemos cinco carriles para controlar”, explicó, y sentenció: “Una ambulancia no puede tener que esperar 20 minutos para pasar”.

Dialogó con el encargado del operativo (de la Policía Federal) y le reclamó que las cosas se resolvieron de otra forma. Más tarde, brindó una entrevista y advirtió: “Cuando uno recorre y ve semejante lío, debe arreglarlo; y eso se hace en el lugar”.

El mensaje, se desprende de la charla, fue para la ministra de Seguridad de la Nación, con quien mantiene una interna desde hace tiempo y no parece estar saldada. “Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas. Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus. Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad”, señaló la funcionaria nacional a través de Twitter.

Sabemos que la emergencia sanitaria requiere de mucho esfuerzo de todos y todas.

Las demoras en los retenes son consecuencia de una pandemia que nos obliga a intensificar los controles para reducir la circulación del virus.

Esta fase de cuidado exige redoblar la solidaridad. pic.twitter.com/4FxrFCibb6 — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) July 1, 2020

De esta forma se refirió a las largas filas de autos y demoras registradas desde las primeras horas de la mañana en los principales accesos a la ciudad, con controles intensificados por parte de las fuerzas federales de seguridad, tal como se acordó días atrás durante una reunión llevada a cabo en Casa de Gobierno con autoridades nacionales, de la ciudad y de a provincia de Buenos Aires.

Berni señaló, en otra entrevista, que no existe “ningún cortocircuito” con Nación. Sin embargo, su accionar da otro mensaje y el secretario de Seguridad de la cartera, Eduardo Villalba, tomó nota: “Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también, y no sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono entonces si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones me hubiera llamado y no apareciendo frente a las cámaras de televisión”, planteó.