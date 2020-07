Monllor y su salida de Los Andes: “El fútbol no termina acá”

El arquero ya no forma parte de Los Andes tras la decisión de la dirigencia de no renovar el vínculo. Aseguró que recibió “ofertas de otro club” para continuar su carrera profesional.

El arquero ya no forma parte de Los Andes tras la decisión de la dirigencia de no renovar el vínculo. Aseguró que recibió “ofertas de otro club” para continuar su carrera profesional.

Daniel Monllor es uno de los jugadores que no renovará con Los Andes luego del recorte en el plantel anunciado por la dirigencia en los últimos días. El arquero se mostró comprensivo frente a la situación y confirmó que ya recibió “ofertas de otro club”, aunque todavía no hay nada resuelto. “El fútbol no termina acá”, subrayó.

En ese sentido, el jugador, en diálogo con este medio, contó las sensaciones que le dejó la noticia: “Llegaron a la decisión de no renovarme, no es el fin del mundo y el fútbol no termina acá, es una circunstancia más que pasa todos los años. Hoy el club está económicamente mal y optaron por no extenderme el vínculo”.

Por eso, si bien valoró el aporte de la AFA, fue crítico de la situación: “Cuando llegó la pandemia, los jugadores pedían en conjunto con el gremio una renovación automática general para todos y no optativa. De esa manera, ocurre lo que está pasando ahora donde hay una depuración muy grande de los jugadores. Sobre el final se logró esta ayuda que, si bien no es mucho, sirve para ir tirando unos meses”.

Baja en el arco

El arquero proveniente de Colegiales valoró “el buen manejo” de los dirigentes frente a su salida, aunque señaló que todavía debe sentarse “a charlar para resolver la deuda pendiente”. “Hay buena comunicación y vamos a llegar a un buen puerto, por eso estoy tranquilo”, confió.

En paralelo, el experimentado arquero realizó un balance de su paso por la institución de Lomas de Zamora: “Tengo el orgullo de haber jugado en un club de esa magnitud, aunque me hubiese gustado haber coronado de otra manera. En todos los lugares donde paso, trato de sacar lo positivo y llevarme lo que me sirva. Es una baja de oficio y más en el fútbol argentino que es tan cambiante, tenés un semestre bueno y otro más o menos, y debes salir a golpear puertas pidiendo por favor que te contraten”.

Futuro profesional

La pandemia y, por consiguiente, la extensión de la cuarentena provoca una incertidumbre en los jugadores tanto en la vuelta al fútbol como en el mercado de pases. En ese sentido, Monllor aseguró que “antes de finalizar el vínculo se comunicaron de otro club”.

“No hay nada seguro, todavía es muy pronto y a la vez raro porque no sabemos cómo se va a manejar este mercado de pases por la situación de los clubes y por la determinación de la AFA respecto a los descensos en los torneos. Eso pesara mucho en tomar una decisión tanto en los clubes en salir a buscar jugadores como a nosotros en tratar de asegurar algo”, concluyó, en contacto con este medio.