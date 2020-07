Lomas: “La cuarentena funciona”, defendió Trezza

El concejal por el Frente Renovador de Lomas de Zamora Ramiro Trezza consideró que el endurecimiento del aislamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es una decisión “correcta”. “La cuarentena funciona”, subrayó.

“Si no tomamos estas medidas que ha anunciado el presidente Alberto Fernández y si la ciudadanía no logra entender la importancia de hacer caso a las recomendaciones presidenciales y los efectos, ahí vamos a tener un problema”, advirtió y recalcó que “ningún sistema del mundo” está preparado para enfrentar esta pandemia.

En diálogo con Info Región, analizó la situación sanitaria en un sentido “federal” y ejemplificó con el caso de Catamarca en el que hay un solo infectado. “Eso se logró gracias a la cuarentena”, aseguró y remarcó que el problema está en las “grandes urbes”, como es el caso del AMBA.

Por ello sostuvo que la ciudadanía debe tomar conciencia de la “responsabilidad civil” que tiene. “Es para que los vecinos logren entender que son ellos los que pueden evitar el contagio, quedándose en sus casas y no el Gobierno corriéndolos para que se queden”, enfatizó.

Economía

Respecto a los cuestionamientos de sectores opositores por la situación económica, Trezza apuntó que cuando se ven los “efectos mundiales” se da cuenta de que la caída de la economía “no es por culpa de una cuarentena” sino por la pandemia.

“Alberto Fernández tiene toda la razón del mundo. Me gustaría saber quién me discute acerca de los muertos y que se pongan en diálogo con cualquier familiar de los fallecidos. Ahí se van a dar cuenta que la vida no tiene precio. Uno puede hablar mucho de economía porque por ahí no le toca, pero cuando por ahí le pase a su familia, ahí van a cambiar el discurso”, sentenció.