Echeverría: “La ordenanza estaba mal redactada”, evaluó Peralta

La concejal por Juntos por el Cambio Mirta Peralta renovó críticas a la ordenanza que prohibía la toma de fotos y la grabación de audios y videos en centros de salud del distrito y que fue vetada en las últimas horas por el intendente Fernando Gray. “Es de honorabilidad dar marcha atrás cuando el pueblo lo reclama”, valoró, asimismo, sobre la marcha atrás del jefe comunal.

En diálogo con Info Región, la edil remarcó que la ordenanza “estaba mal redactada desde un principio”. “Lo rechazamos por el articulado ya que en el mismo no aclaraba que era para proteger a los enfermos con Covid-19. Era una prohibición en general y podía ser un arma de doble filo”, consideró.

No obstante, sostuvo: “No creo que hayan querido abarcar más allá, creo que se equivocaron en la forma de redactarla”.

En sintonía, agregó que varios vecinos se manifestaron en contra y realizaron un “reclamo continuo” por las redes sociales. “Prohibición es la palabra que los movilizó para rechazarla y pedir al Intendente que vete la misma”, subrayó.

Añadió, en este marco, que muchos pacientes hoy el único contacto que tienen con sus familiares es por el celular. “Entonces no me parece prohibir. Ya lo pasamos en otros años y tenemos que defender no volver a lo mismo”, completó.

Comercios

En la última sesión, además, un proyecto de su bloque para acompañar, asistir y aliviar la situación económica de las pymes y de los comerciantes del distrito fue girado a comisión. Al respecto, la concejal enfatizó que los comerciantes de “todo” el distrito, y “más aún” en el centro, están “pasando la peor de sus crisis” por lo que pidió que “se debería proteger “un poco más” a este sector.