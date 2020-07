Echeverría: Juntos por el Cambio pidió el veto de la ordenanza que prohíbe sacar fotos en hospitales

El bloque de Juntos por el Cambio en Esteban Echeverría le pidió al intendente Fernando Gray que vete la ordenanza sancionada en la última sesión del Concejo Deliberante que prohíbe sacar fotos y grabar audios o videos en centros de salud del distrito.

“Solicitamos formalmente al Intendente Fernando Gray el veto total de la Ordenanza que violando preceptos constitucionales elementales prohíbe de forma absoluta la toma de fotografías, videos y audios en hospitales, clínicas y cementerios de Esteban Echeverría”, anunció el concejal Luciano Gómez Alvariño en sus redes sociales y adjuntó la nota presentada en la Municipalidad.

Hoy solicitamos formalmente al Intendente @fernandogray el veto total de la Ordenanza que violando preceptos constitucionales elementales prohibe de forma absoluta la toma de fotografías, videos y audios en hospitales, clínicas y cementerios de E. Echeverría. #Democracia pic.twitter.com/gSaMqiqqUh — L. Gómez Alvariño (@lucianogoal) July 6, 2020

“Es una ordenanza que va en contra de una ley nacional fundamental como es el Código Civil. Es una barbaridad jurídica que no tiene ningún tipo de justificación pero que lamentablemente se da con el coronavirus de fondo y en el marco de una serie de ataques a la prensa que realmente nos preocupa mucho”, sostuvo en el edil en diálogo con Info Región.

Echeverría: “Se debe resguardar la intimidad de los pacientes por Covid-19”, subrayó Cammilleri Y añadió: “Le pido encarecidamente al intendente Fernando Gray que si fue un error vete esta ordenanza porque no solo es inconstitucional y excede las competencias que tiene, sino que además restringe derechos que son elementales. Si yo tengo familia en la Clínica Monte Grande ¿no le puedo sacar fotos a mi hijo recién nacido?”. “¿Y qué pasa con el video o las fotos de la abuelita recuperada de coronavirus que difundieron en las redes del municipio o con las fotos que se sacó el intendente en el Hospital Bicentenario con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof? ¿No se las van a sacar más o se las van a seguir sacando? La verdad es que no se entiende”, cuestionó.

Por último, lamentó la falta de discusión que hubo con el Frente de Todos en el Concejo. “Nos parece que esto puede parecer pequeño pero la verdad no lo es porque además fue votado por la totalidad de los concejales del oficialismo sin ningún tipo de debate. Fue tratado sobre tabla, no fue pasado ni siquiera a Comisión y no hubo tampoco ningún tipo de explicación en el debate”, sentenció.