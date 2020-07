Avellaneda: Para Gallucci, los municipios “son rehenes de la no política sanitaria provincial”

Agregó que “siendo un concejal opositor sería mucho mas fácil decir que la política sanitaria de Jorge Ferraresi es un desastre” pero insistió en que para los municipios “es muy difícil lo que pueden hacer desde lo sanitario”, porque “son rehenes”.

Situación en el municipio

Lamentó, además, que desde su bloque “no tienen vínculo con el Intendente ya que ha suspendido hace dos meses” la mesa semanal en la que se reunían. “No nos comunican, no nos contestan los pedidos de informes. Sinceramente no sé mucho qué es lo que está haciendo el municipio”, apuntó.