Continúan los reclamos por cortes de luz en la Región

Son reiterados los reclamos que llegan a este medio por parte de vecinos que denuncian cortes de luz prolongados en distintos distritos de la Región. Esta vez, vecinos de Esteban Echeverría y Lomas de Zamora denunciaron que sufrieron cortes “por más de diez días” y advierten que “Edesur nunca dio una respuesta”.

La semana pasada, vecinos de El Jagüel en Echeverría cortaron la Ruta 205 para manifestar que hacía dos meses que sufrían problemas con el suministro energético. Gabriela, otra vecina de dicha localidad, aseguró que ella y “varios vecinos de la cuadra” estuvieron 10 días consecutivos sin luz e indicó que “volvió, pero es como no tener luz”. “Volvió pero sin tensión, no tenemos heladera, no tenemos bombeador, por lo tanto no tenemos agua, no podemos prender nada”, reclamó.

En esa sintonía, Alberto de Villa Albertina, en Lomas de Zamora, manifestó que el 1 de julio se cortó la luz y volvió pero “el 5 se volvió a cortar, el 7 también, el 8 y finalmente volvió el 12 pero porque justo pasó una cuadrilla y se le exigió que pare”. “A la cuadrilla salimos a detenerla los vecinos, porque Edesur nunca dio respuesta. Ahora solucionaron el problema y no se ha vuelto a cortar desde el 12, pero si no parabamos a la cuadrilla hasta ahora no estaría solucionado porque nunca vino nadie”, sostuvo el vecino de Lomas.

Los vecinos de ambos distritos manifestaron que aunque el servicio se restableció aún tiene fallas y temen que se vuelva a cortar. “Siempre es igual y Edesur nunca da una respuesta, sólo responde los mensajes de texto diciendo que ‘están trabajando’ pero no es verdad, así no se puede seguir”, plantearon en diálogo con Info Región.

Cabe destacar que ante los reclamos permanentes de los vecinos del Conurbano Sur, el intendente de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció a través de su cuenta de twitter que había mantenido una reunión con el titular del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, “para analizar las acciones tendientes a exigir una pronta resolución a los reiterados cortes de servicios en distintos municipios de la Provincia”.

El encuentro llegó después de un pedido realizado por intendentes de los municipios de Quilmes, Lanús, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Almirante Brown, quienes habían elevado un reclamo al ENRE solicitándole que la empresa resuelva las interrupciones en el suministro eléctrico y restablezca el servicio en las zonas más afectadas.