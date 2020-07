Lomas: Para Andrada “faltó transparencia” en la Rendición de Cuentas

La concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Graciela Andrada justificó el rechazo de su bloque a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019 que fue sancionada en la última sesión del Concejo porque consideró que “faltó transparencia en algunas publicaciones”.

“No la acompañamos ya que de acuerdo al análisis que hicimos a nosotros no nos quedaba claro y nos dieron dudas muchos puntos. Notamos una falta de planificación y además la utilización de superpoderes siempre la rechazamos”, remarcó la edil en diálogo con Info Región.

Lomas: El Concejo aprobó la Rendición de Cuentas Asimismo, indicó que otra de las razones fue la subejecución en los presupuestos de salud y el hecho de que no se invirtió “tanto como era necesario” en el Hospital Alende y en el de Llavallol según evaluaron. Edesur Por otra parte la edil salió al cruce respecto a los proyectos convalidados que ponen de manifiesto los reclamos a Edesur y el acompañamiento a los vecinos en esta situación, porque si bien remarcó que respaldan la medida y entienden la problemática, “el abandono no viene por estos últimos cuatro años”.

“Edesur y Edenor son dos monopolios que se hicieron durante un gobierno peronista y nos metieron en este berenjenal. Además, tuvieron la escribanía durante 12 años y no les interesó. Tuvimos veranos e inviernos que explotó Lomas, aunque algunos te dicen que no porque no lo quieren reconocer”, criticó en contacto con este medio.

Y añadió: “Es muy fácil expropiar como tirar para atrás un convenio que después la deuda la tenemos que pagar nosotros, todos los vecinos, porque después se paga todo eso”.

No obstante enfatizó que entienden que la problemática existe y quieren una respuesta por parte de la empresa pero tampoco se le “puede echar la culpa al gobierno anterior”. “Los peronistas deberían tener memoria y recordar que el problema de tener un servicio monopólico no es por Mauricio Macri, sino por (Carlos) Menem, que ellos convalidaron”, completó.

Seguridad

Ya que todos los proyectos que estaban en el Orden del Día con la temática de seguridad fueron girados a comisión, Andrada señaló que si bien desde su bloque “los querían tratar” en el recinto, valoró que el martes los tratarán con la profundidad que merecen.

“Se nos fue de las manos el tema de seguridad y las cosas no están bien. Y ahora sumamos que las fuerzas de seguridad de la provincia tienen que rendir cuentas también de los muertos que estamos teniendo y desaparecidos en un estado de derecho”, sentenció.