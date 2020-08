Avellaneda: Basile calificó a la oposición de “irresponsable”

La concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Andrea Basile calificó a la oposición de “irresponsable” por la convocatoria a la marcha que se desarrolló este lunes y sostuvo que las consecuencias “se verán en unos días”. También apuntó contra el bloque local de Juntos por el Cambio por las críticas al Municipio por la inseguridad y aseguró que “siembran angustia” en los vecinos.

“La oposición es la convocante de esta marcha en medio de una pandemia mundial y me parece que son egoístas e irresponsables. Hay que empezar a ser solidarios sobre todo en un momento de tantos contagios como este. Uno puede estar en desacuerdo con un gobierno pero hay otras opciones de manifestarlo, no pensar en el otro es fuerte”, advirtió la edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, cuestionó que la convocatoria fue “un llamado al contagio” y añadió que “lamentablemente las consecuencias se van a ver reflejadas en unos días”. Asimismo, criticó a dirigentes como el senador bonaerense Esteban Bullrich, quien “le pidió a la gente que vaya pero claramente dijo que no iba a participar” y subrayó que “convocan a que se muevan desde la casa”.

Sembrar angustia

Por otro lado, acusó a la oposición local de “plantar dudas donde no lo hay” y enfatizó que “en estos momentos lo que menos necesitan los vecinos es que siembren angustia, tienen que hacer más y pedir menos”. También sostuvo que “cuando comiencen a trabajar van a necesitar menos pedidos de informes”.

En cuanto al pedido del bloque opositor sobre declarar la emergencia de Seguridad Pública, la edil señaló que “se acuerdan ahora del tema, pero durante los últimos cuatro años no se los escuchó pedir por los policías que le sacaron a Avellaneda”.

“Soy concejal hace dos años y no vi que presentaran ningún proyecto de repudio cuando la ex gobernadora María Eugenia Vidal nos quitó 200 policías, ni fueron intermediarios para que escuche al intendente Jorge Ferrresi. Ahora trabajamos con un plan integral y una articulación, porque antes si había un operativo no se lo consultaba al Municipio sobre cuales eran los lugares adecuados, ahora hay un trabajo en conjunto y se nos escucha”, añadió.

Además, destacó “el fuerte trabajo en el territorio del Municipio y la Provincia con los programas Detectar y Remediar”, para encontrar posibles focos de Covid-19 y valoró “el esfuerzo de los vecinos y las vecinas que responden muy bien”.

Aislamiento

Para finalizar, se refirió a la extensión del aislamiento social y enfatizó que el presidente, Alberto Férnandez, “tomó esa decisión porque el país está en el pico de casos” y le solicitó a la gente “hacer un esfuerzo y aguantar hasta el 30”.

“Sabemos que estamos cansados pero hay que realizar un esfuerzo más, ya se habla de la vacuna y eso trae una esperanza, pero hoy lo único que podemos hacer es cuidarnos y cuidar a otros. Se toma con mucha responsabilidad y cuidando la vida de cada argentino y argentina que es lo más importante, porque cada número de fallecimiento es un rostro y detrás hay una familia que sufre”, concluyó Basile.