Lomas: Su familia sufrió tres robos este año, dos en la casa y uno en la calle

Marcelo Sosa Lombardo vive en Temperley desde hace más de 25 años y aseguró que “nunca hubo tantos robos como ahora”. De acuerdo con el vecino, en lo que va del año sufrió dos robos en su vivienda ubicada en Cangallo al 400 y su hijo fue asaltado “hace 20 días” en la misma zona.

En diálogo con Info Región, Marcelo relató que este año sufrió dos robos en su vivienda, uno en enero y otro en marzo. En esta línea, sostuvo que en ese entonces la casa estaba en construcción, por lo cual aún no vivía gente en el lugar. “Por suerte no fueron robos violentos porque no vivíamos ahí, pero entraron al galpón que tenemos y se llevaron 6000 pesos en herramientas y la segunda vez se llevaron una ventana y una reja”, detalló.

El otro hecho delictivo que vivió su familia fue “hace 20 días”, cuando su hijo salió a caminar con el perro y lo asaltaron “dos motochorros”. “Lo persiguieron dos cuadras y eran apenas las siete de la tarde, no se puede vivir así”, lamentó Marcelo.

En este marco, el vecino de Temperley aseguró que en todas las ocasiones realizaron las denuncias correspondientes en la comisaría, “pero los robos siguen estando”. “Siempre robaron en esta zona, pero no como está pasando ahora que parece zona liberada. Hay muy poco control policial, necesitamos más patrullaje y cámaras de seguridad en la zona, no podemos vivir con miedo”, sostuvo.

Desde la comuna informaron a este medio que hay cámaras de seguridad a “200 metros de Cangallo, sobre Solis y Eva Perón”, al tiempo que indicaron que “hay alarma vecinal a 100 metros sobre Solis y Bernardino Rivadavia y a 200 metros en Cangallo y Emilio Castro”.

Según el relato de Marcelo, la zona afectada es la de Cangallo al 400 y alrededores, en Temperley. “Cangallo es una calle muy transitada, muy céntrica, es una calle que sale de la estación, no puede ser que nadie vea nada y estemos sufriendo tantos robos”, criticó.