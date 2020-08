Tiene una verdulería en Temperley y le robaron la plata del alquiler mientras trabajaba

Wilber es un vecino de Lomas de Zamora, quien a pesar de la pandemia de coronavirus se levanta todos los días para abrir su verdulería en las inmediaciones de la estación de Temperley. Con estrictos protocolos, continúa con su trabajo para poder pagar el alquiler del comercio y llevar la comida a la mesa. Esta semana sufrió un robo: se llevaron 20 mil pesos y herramientas.

Esta semana, el hombre de 31 años estacionó su camioneta, “como casi siempre”, en la intersección de las calles Anchorena y Almirante Brown, del mencionado partido, para poder caminar unos metros e ir a la verdulería. Pero luego de cumplir con la jornada laboral, volvió al vehículo para encontrarse con que lo habían abierto.

“Una vecina, que también es clienta mía, filmó todo desde su casa. Me robaron todo lo de adentro, al no poder arrancar la camioneta. Me sacaraon varias cosas, entre las que estaba la plata para pagar el alquiler del local”, comentó, en diálogo con Info Región.

En el video se puede ver como un hombre se acerca a la camioneta y la abre. Luego de ingresar y sacar todo, baja de la misma y es recogido por un Renault gris. “Una clienta que vive enfrente, en un edificio, se dio cuenta y filmó todo. Algunos vecinos dicen que no es la primera vez que pasa”, agregó.

Entre lo robado, además de los 20.000 pesos que estaban destinados al pago del alquiler del local, se llevaron ropa y herramientas varias. “Todavía no hice la denuncia porque estoy todo el día en la verdulería. Es una pena que ocurran estas cosas”, concluyó, en contacto con este medio.