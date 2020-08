Aguirre vuelve a jugar: “Es un desafió que no quiero desaprovechar”

El club San Martín de Burzaco ya tiene todo acordado para la vuelta del defensor retirado Gastón Aguirre, quien renunció a su cargo de entrenador de la Reserva de Temperley; y pretende volver a jugar una última temporada para cumplir con el sueño de retirarse en la cancha frente a los hinchas. “Estoy muy contento porque es una linda oportunidad”, admitió.

“Siempre fui por desafíos y esto es uno más en mi vida que no quiero desaprovecharla. Pocas veces pasa esto de retirarse un año y que te vengan a buscar desde un club no pasa mucho”, explicó el Tonga Aguirre a este medio, tras la convocatoria de San Martín de Burzaco.

Sin embargo, las preocupaciones sobre el estado físico no quedan relegadas para el experimentado jugador. “Hace un año que dejé de jugar al fútbol y esto es un desafío enorme. Tengo mucha incertidumbre de saber cómo voy a regresar para entrenar y realizar la actividad profesional”, planteó,

“Estoy contento porque es una linda oportunidad para volver a jugar donde me gusta y me siento feliz, me encuentro disfrutando algo que no tenía en los planes; y quiero un retiro mejor que el ya anunciado”, admitió en diálogo con Info Región.

Esta decisión “costó” ya que el defensor “tenía otros proyectos”. Se desempeñaba como entrenador de la Reserva en Temperley, club del cual es hincha, pero esta oportunidad invitó a que Aguirre pueda cumplir con el anhelo de retirarse en cancha.

“La cuarentena y el estar mucho tiempo en casa, me hizo pensar. Justo vino la gente de San Martín de Burzaco, quienes me plantearon las ganas de que yo volviera a jugar, en su momento la decisión de dejar el futbol fue en el auto y por sentirme satisfecho merezco un retiro mejor y digno. Quiero que se dé junto a mi familia dentro de la platea”, aseguró.

Sobre los motivos que lo sedujeron para volver al Sanma, explicó que fueron “las ganas que tiene el club de crecer y que la institución pueda pelear por un torneo”. “Ojalá que entre todos los Refuerzos, podamos darle una alegría a la gente donde se pelee hasta el final y si es por el ascenso mejor”, pidió.

Por otra parte, celebró la autorización del Gobierno para volver a los entrenamientos, con los correspondientes testeos porque “está muy bien que se tomen los recaudos para que los jugadores empiecen a moverse”. “Los jugadores la vienen sufriendo porque su estilo de vida es entrenar”, precisó, y respaldó la vuelta a los entrenamientos de forma escalonada.

Para cerrar, puso paños fríos al asunto de la fecha y forma de disputa del certamen ya que no sabe cómo se dará porque en la C faltan nueve fechas y hay un campeón. “Quizás ocurra lo mismo que la información que anda circulando sobre la Nacional B”, aventuró. ¿Qué pasa en esa categoría? SE analiza que los equipos tengan chances de lograr el ascenso, sin importar en qué posición estaban antes del parete por la pandemia.