“Las ganas de volver a jugar al fútbol están”, admitió Aguirre

El Tonga, quien colgó los botines el año pasado, analiza una posible vuelta a San Martín de Burzaco, su último club. "Es algo lindo que a mi edad me tengan en cuenta para un proyecto", valoró.

El Tonga, quien colgó los botines el año pasado, analiza una posible vuelta a San Martín de Burzaco, su último club. "Es algo lindo que a mi edad me tengan en cuenta para un proyecto", valoró.

“El jugador de fútbol siempre será jugador de fútbol”, destacan aquellos que pisaron una cancha de manera profesional. Y en este sentido, luego de colgar los botines en 2019, el defensor Gastón Aguirre analiza volver a jugar para San Martín de Burzaco, su último club.

“Hablé con el técnico (Ariel Perdiechizi) y el presidente (Gabriel Ostanelli). Me preguntaron si tenía ganas de volver a jugar al fútbol y sumarme a su proyecto. Estamos evaluando y viendo cómo está mi cuerpo, porque debo hacerme algunos estudios, pero las ganas de volver a jugar al fútbol están”, señaló el “Tonga” en diálogo con Info Región.

Aguirre, en tanto, explicó que, con 38 años, la eventual vuelta a las canchas no pasa solo por las ganas: “Creo que puedo seguir un par de años más, aunque no depende de mí sino de mi físico”.

“La familia también influye y esto no es de un día para el otro. Hay que sentarse, analizar y fijarse lo que pueda venir. Es algo lindo que a mi edad me tengan en cuenta para un proyecto y me encantaría retirarme del campo de juego, pero lo estoy evaluando”, aclaró.

Finalmente, el defensor no dejó de lado la cuestión de su actual puesto a cargo de la Reserva de Temperley. “Me encuentro asumiendo una responsabilidad y tampoco quiero quedar mal con eso, aunque no creo que haya inconvenientes si mi decisión es jugar al fútbol”, concluyó.