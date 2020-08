Echeverría: El Concejo prorrogó el estado de emergencia

Este viernes el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría volvió a sesionar de manera virtual vía Zoom y entre los expedientes aprobados, prorrogó por unanimidad el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre en el distrito. También sancionó por mayoría un proyecto en beneplácito por el decreto que declara como servicios públicos a la telefonía celular y fija, a la televisión paga y a internet.

Coronavirus: Más de 6.700 contagios en Esteban Echeverría La sesión comenzó a las 17.30 y se extendió por más de tres horas. Respecto al proyecto para extender el estado de emergencia en Echeverría impulsado por el gobierno comunal, tuvo dos modificaciones y luego fue aprobado de manera unánime. No obstante, hubo críticas de la oposición. Es que el concejal por Juntos por el Cambio Luciano Gómez Alvariño recordó que desde su bloque ya habían “insistido con la necesidad de declarar la emergencia” y consideró que “los temas se tratan solo y exclusivamente cuando el Ejecutivo quiere”. En tanto, el manifiesto del beneplácito por el decreto que declara como servicios públicos esenciales a internet, la televisión paga y a la telefonía celular y fija fue aprobado por la mayoría.

Es que desde el bloque opositor solicitaron que se girara a comisión pero el oficialismo promovió su sanción ya que resaltaron que la medida “tiene que ver con la posibilidad de que todos puedan acceder a este beneficio que hoy las comunicaciones están dando”.

“Se ha podido avanzar en la educación a través del sistema virtual pero también sabemos que hay muchos chicos que no llegan a pagar o no pueden acceder por no tener señal. Por eso, entendemos la necesidad y la importancia de esta declaración, pero también, de que el Estado pueda regular las tarifas y que todos tengan la posibilidad de acceder a estos servicios”, subrayó el concejal por el Frente de Todos, Ángel Cammilleri.

Asimismo se aprobó por unanimidad un convenio de cooperación entre el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual destinará fondos tanto a centros de jubilados, como a escuelas, comerciantes y a familias afectadas.

De todas formas la oposición criticaron que desde el Ejecutivo no se les había comunicado sobre el mismo. “Irrita que no se nos informe. Si no nos contestan y luego nos mandan información desde el bloque oficialista, esto indica que hay una posición de no informarnos a nosotros”, aseveró el concejal Pablo Losada.

Otro expediente sancionado de manera unánime fue para solicitarle al Ejecutivo la elaboración de distintos protocolos para el desarrollo de actividades físicas “con cuidados y normas sanitarias”. Al respecto, varios concejales opositores remarcaron que ya son muchos los vecinos que salen a correr o a hacer ejercicio y que “la cuarentena no existe”.

Giro a comisión

Por otro lado, el proyecto de resolución impulsado por el bloque PRO y UCR para manifestar su rechazo a la Reforma Judicial, fue girado a la Comisión de Legislación. Para Gómez Alvariño lo tratado en el Senado este jueves “fue un plan canje”. “Rifaron juzgados nuevos, cámaras de apelaciones, en lugares en donde la única explicación es política”, criticó el edil.

Además agregó: “El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires requiere de una profundísima revisión porque sin lugar a dudas funciona muy mal pero la reforma de un poder del Estado requiere de un mínimo consenso de la sociedad”.

También se giró a la Comisión de Hacienda el proyecto de ordenanza que solicita la creación de un Fondo Especial de Asistencia para Comercio y PyMEs del distrito.