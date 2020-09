Se automedicó, tapó los síntomas y no lo hisoparon: era Covid-19 positivo

Héctor Darío Díaz (55) es un vecino de Lomas de Zamora, que trabaja como personal de seguridad, y el 20 de agosto comenzó a tener síntomas compatibles con Covid-19. Uno de sus compañeros se había infectado y cuando comenzaron los problemas físicos, acudió al hospital de Llavallol pero no lo quisieron testear y terminó realizándoselo en uno de los operativos del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino (Detectar). Tenía coronavirus.

El hombre contó a Info Región el calvario que tuvo que atravesar hasta que finalmente le realizaron el testeo, que dio positivo de Covid-19.

Uno de sus compañeros tenía coronavirus, motivo por el que ante la presencia de síntomas, se acercó de inmediato al centro de salud municipal ubicado en Doyhenard 296 de Llavallol. Fue el 21 de agosto, pero un hombre en las puertas de la institución le recomendó “volver a su casa y esperar de 48 a 72 horas” para saber si se trataba de un caso de Covid-19. Vale aclarar que tiene obra social (IOMA) pero su decisión fue acercarse al centro de salud porque es el más próximo a su domicilio.

Los síntomas persistieron y llamó al 148. Quien lo atendió le sugirió volver a acercarse al hospital para solicitar el hisopado. “El domingo se comunicó conmigo una doctora, le comenté lo sucedido, le dije que el compañero mío había dado covid positivo, que había ido incluso el viernes al hospital y que no me habían atendido”, recordó.

“La primera vez que fui al hospital fue el día viernes 21 y después el lunes 24. La doctora del Ministerio de Salud, que me llamó el domingo, me dijo que se le iba a hacer un informe al Municipio de Lomas. El médico no me dijo que era una gripe, ni qué podía hacer, simplemente que no me iba a hacer el hisopado porque no lo consideraba necesario. Un desastre total, un desapego por la gente impresionante”, relató.

El lunes volvió a acercarse al establecimiento sanitario y fue atendido. Cuando el médico lo atendió, le “tomó las pulsaciones” y la temperatura, pero “no lo quiso” hisopar porque “no tenía fiebre”. “Yo le expliqué que no tenía fiebre porque estoy tomando el paracetamol y el ibuprofeno, y me dolía el cuerpo”, planteó el vecino lomense, quien le brindó el documento que le habían otorgado desde el Ministerio para que presentara. Nada sirvió y se fue sin saber si tenía coronavirus.

Ante la consulta de Info Región por este caso puntual y el procedimiento, fuentes oficiales precisaron que se actuó de acuerdo al protocolo. Si el paciente llega sin fiebre o síntomas, no se realiza el hisopado. En estos casos, se realiza un seguimiento del vecino, con dos llamados telefónicos diarios, para saber la evolución del cuadro.

“Como no me hisoparon, el martes tuve que ir hasta San Francisco Solano, que estaban haciendo el Plan Detectar, para que me hicieran el test, y recién el jueves me dieron el resultado, que era positivo de covid”, relató Héctor. Sin encontrar respuestas en su propio distrito, acudió al operativo de Quilmes.