San Vicente: Federico Cantó será el titular de la UCR

A diferencia de lo ocurrido en otros distritos de la Región en San Vicente los dirigentes de la Unión Cívica Radical lograron llegar a un acuerdo de cara a la interna del 11 de octubre por el que Federico cantó será el presidente del comité local.

El ex jefe de Gabinete del Municipio entre 2015 y 2019 durante la gestión del ex intendente Mauricio Gómez estará acompañado por la ex subsecretaria de Desarrollo Social del Municipio Natalia Piñeyro como vicepresidenta mientras que el concejal Leandro Ameri se desempeñará como Secretario General. En tanto, la edil Graciela Biscaldi y el ex funcionario local, Andrés Ameri, serán los delegados a la Convención Provincial.

A nivel provincial la UCR deberá definir su nuevo titular en una interna que llevará como cabezas de listas al diputado bonaerense Maximiliano Abad por el oficialismo partidario y al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, por la oposición.

El acuerdo alcanzado en San Vicente no se reflejará en el posicionamiento de sus dirigentes para la elección provincial. Es que Cantó apoya a la lista de Abad, mientras que Ameri respalda al jefe comunal.

Las elecciones internas de la UCR bonaerense están convocadas para el 11 de octubre pero por el contexto derivado de la pandemia de coronavirus se podrían posponer posiblemente hasta marzo.