La postura de intendentes en medio de la interna de Unión por la Patria

Nicolás Mantegazza y Mariano Cascallares bregaron por la unidad pero no descartan dar un "debate político" en las PASO, tanto a nivel nacional, como provincial y local.

En medio de la interna en Unión por la Patria (UxP), intendentes salieron a dejar asentada su postura. El jefe comunal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, bregó por un candidato de unidad pero advirtió que de no haber acuerdo, las diferencias se deben dirimir en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Frente a este nuevo proceso electoral, compartimos que nuestro frente @unionxlapatria construya una propuesta de unidad que contenga a todos los sectores y trabaje por el desarrollo de políticas públicas que den respuesta a las necesidades de nuestro país”, señaló Mantegazza.

De todos modos, aclaró: “En caso de no lograr la tan ansiada UNIDAD y SÍNTESIS que represente a la mayoría de los argentinos y argentinas habrá que dar el debate político en las PASO en el ámbito local, provincia y nacional”.

En la misma sintonía se expresó Mariano Cascallares. “Me manifiesto a favor de que el frente @unionxlapatria que integro construya una lista de unidad de cara al proceso electoral de este año. Creo que es momento de profundizar los consensos generando programas y políticas públicas que nos permitan superar la complejidad actual”, sostuvo.

“Aunque trabajamos y abogamos por la unidad, si no se logran los consensos necesarios deberíamos dar el debate político en las PASO en el ámbito provincial y nacional, y de la misma manera en el nivel local“, dijo, al tiempo que apuntó: “Aportemos al proyecto político que nos contiene y movilliza. Por cada argentina y argentino y por nuestra Patria ese es nuestro compromiso de ahora y de siempre”.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro (Unión por la Patria), afirmó por otro lado que el precandidato presidencial de la coalición oficialista y embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, “no tiene un armado” con el cual presentar postulantes en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y cuestionó que el sector que encabeza el exgobernador pretenda “recurrir a la justicia” para cuestionar el reglamento electoral establecido por el Partido Justicialista (PJ) bonaerense.

“Van a la Justicia para cuestionar un reglamento. Es la misma que persiguió a los kirchneristas con varias causas. No tienen un armado para presentar en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, y si arman lo hacen con cachivaches. Eso no es tratar de ganar una elección, es aportarle miedo a los compañeros”, señaló Zurro en declaraciones a la radio AM 750.