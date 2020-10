¿Cómo es el protocolo para visitar los cementerios en la Región?

A partir de la disposición del gobierno bonaerense, que permite las visitas en los cementerios bajo un estricto protocolo sanitario, los gobiernos locales dieron a conocer las condiciones. Cómo son los horarios en Esteban Echeverría, Lomas de Zamora y Lanús.

El documento publicado en el Boletín Oficial provincial plantea que el ingreso a los cementerios se encuentra “habilitado de lunes a domingo en dos turnos, mañana y tarde, cada uno con una duración de dos horas”. Además, establece que esos turnos no podrán coincidir con la realización de entierros y cremaciones.

Desde el Municipio de Lomas de Zamora informaron que desde este miércoles el horario de visita pautado en el distrito es de 14 a 17, de lunes a viernes, y el ingreso al predio “se limitará a 60 personas por día”.

Respecto del ingreso, la única entrada permitida será por General Hornos y Rodríguez de manera peatonal y no podrá acceder más de una persona por parcela o nicho. El tiempo determinado para permanecer en el lugar es de hasta 30 minutos. Cabe aclarar que el cementerio permanecerá cerrado para los visitantes durante los fines de semana y feriados.

“Todos los visitantes deberán utilizar de forma permanente tapaboca y nariz, se tomará la temperatura antes del ingreso y si es mayor a 37,5 grados centígrados no se permitirá el paso; no se le otorgará permiso de entrada a las personas que integran grupo de riesgo; se dispondrá de solución de agua con alcohol al 70 por ciento o alcohol en gel al ingreso al cementerio, no estará permitido utilizar los bancos para sentarse en el predio, se deberá respetar el distanciamiento entre personas, y se incrementará la frecuencia de la limpieza y desinfección en todos los espacios de las instalaciones cada 2 horas”, precisaron.

En Esteban Echeverría, el cementerio municipal, al igual que los privados, se encuentra habilitado desde el lunes. Se puede ingresar al predio de lunes a sábados, de 7 a 14, con un máximo de dos visitantes a la vez para evitar la aglomeración de personas, señalaron desde la comuna.

Respecto al protocolo sanitario, advirtieron que se controlará la temperatura de cada visitante en la entrada y se supervisará que cumpla con las medidas de prevención, entre las cuales destacaron: el uso del tapabocas, el kit desinfectante y el distanciamiento social.

En Lanús, en tanto, el cementerio municipal reabrirá sus puertas para la visita de familiares de fallecidos, todos los días: de lunes a viernes, de 8 a 11, y sábados, domingos y feriados, de 8 a 14.

Podrá entrar un máximo de tres personas por sepultura, previo cumplimiento del protocolo sanitario preventivo para evitar contagios por Covid-19. En caso de tratarse de ceremonias por fallecimientos, si la muerte fue a causa de coronavirus solo podrá ingresar un familiar, mientras que si se trata de otra enfermedad, pueden ingresar hasta cinco personas.

A los horarios establecidos con motivo de la pandemia para la semana y los fines de semana y feriados se suma el horario de fechas especiales como por ejemplo Día de la Madre, Día de todos los santos y fieles difuntos, Navidad y Año Nuevo. En esos casos, las visitas serán de 8 a 17. “Cabe destacar además que por el momento el ingreso sólo es para visitas y no para trámites, ya que se está trabajando en protocolos para reabrir el área administrativa”, aclararon.