Denuncian “abandono” en el cementerio de Lomas

El concejal lomense por Juntos por el Cambio insistió, tras una visita al cementerio municipal de Lomas de Zamora, en denunciar el estado de “abandono” en el que se encuentra la necrópolis a la que describió como con “árboles caídos rotura de sepulturas, suciedad y ramas dispersas”.

“Ni nuestros seres queridos pueden descansar en paz”, sostuvo el edil de la Coalición Cívica quien remarcó la persistencia de “robos de bronce” una situación que ya denunció en marzo de este año y en 2017.

En marzo de este, Villalba se había hecho eco cuando profanaron el panteón de la Sociedad Italiana del que robaron gran parte de las rejas que protegen la puerta de entrada y denunció no sólo este suceso sino la vandalización de todo el sector despojado de bronces y lleno de ataúdes expuestos. “Muchos terminan haciendo un paredón y ya no entran más hasta que no fallezca otro familiar”, comentó Villalba.

#LomasDeZamora | Hoy visité el Cementerio de Lomas de Zamora.

👉A los robos de bronce que se siguen sucediendo, se suman situaciones como esta, caída de árboles, rotura de sepulturas, suciedad, ramas dispersas.

Una muestra más del abandono del cementerio

También en 2017 había indicado que que el cementerio tenía “veredas imposibles de transitar, bóvedas a las cuales les robaron puertas de bronce, rejillas de ventilación y rejas pasa cajón, así como placas de tumbas y nichos”.

“Es alarmante el estado de abandono que presenta el mismo: veredas imposibles de transitar, bóvedas a las cuales les robaron puertas de bronce, rejillas de ventilación y rejas pasa cajón, así como placas de tumbas y nichos. Galerías de nichos sin iluminación que se llueven, montículos de ramas, realmente preocupante”, decía en ese entonces.