Lanús: Por falta de quórum, fracasó la sesión convocada por bloques opositores

Desde los distintos bloques del Frente de Todos de Lanús no lograron reunir quórum y fracasó la sesión convocada para este viernes en el Concejo Deliberante. El objetivo era avanzar en proyectos vinculados a la problemática de género.

La sesión había sido solicitada para el 25 de noviembre para que coincida con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pero la conducción del Concejo, que está a cargo del oficialismo, la programó para este viernes.

No obstante, la convocatoria fracasó por la ausencia de todos los representantes de Juntos por el Cambio y tampoco asistieron Héctor Montero y Ana Laura Rodríguez. De esta forma, los concejales que integran los distintos sectores del Frente de Todos no lograron reunir el quórum necesario.

Declarar la emergencia en violencia contra las mujeres por dos años, pedir la paridad de género en las autoridades del Concejo y el tratamiento del Protocolo de Actuación y Prevención ante situaciones de violencia de género, eran alguno de los proyectos que figuraban en el Orden del Día.

“Lamentamos que las concejales no se hayan presentado, más siendo un día tan significativo ya que se votó en la Cámara de Diputados la interrupción del embarazo y el proyecto de los 1.000 días. Lamentamos profundamente, más habiéndose dado los debates pertinentes y siendo acordada la sesión”, expresó en el Concejo la concejal por el FdT- PJ, Karina Nazabal.

La postura de Juntos por el Cambio

En tanto, en diálogo con Info Región el concejal Omar López justificó la decisión del bloque al asegurar que han aprobado “la mayoría de los expedientes que tienen que ver con esas políticas públicas”, que “estaba enumerando el Frente de Todos” y que por eso “no ameritaba hacer una extraordinaria”.

“Entendemos que no merece que nosotros le demos quórum y parece que otros integrantes del Cuerpo entendieron lo mismo porque realmente se están sacando la mayoría de las cosas por consenso y por acuerdo. Las distintas emergencias que tiene la provincia de Buenos Aires no pasan por si incluimos el lenguaje inclusivo o no, no pasa por una cuestión de presupuesto con identidad de género. Pasa por políticas públicas en orden general que realmente mejoren la situación que se vive en la actualidad”, sentenció.